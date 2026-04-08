V letošnjem finalu obe Slovenki, lanski sanjski moški Šime oster: »Vidi se, da jo zanima samo zmaga, ne Karlo« (VIDEO)

Čeprav se oddaja približuje vrhuncu, se drama v vili na Kreti ne umirja in prav nič še ni odločeno. Prav nasprotno. Zadnje dni je največ prahu dvignil pogovor, ki ga je Karlo opravil z lanskima sanjskima moškima, Milošem Mićovićem in Šimetom Elezom, ki sta oddajo obiskala kot Karlova prijatelja in svetovalca.

Karlo je želel njuno iskreno oceno finalistk, fanta pa nista razočarala. Bila sta vse prej kot diplomatska. Miloš je odkrito povedal, da ima glede Nuše Šebjanič slab občutek. Dejal je, da pri njej zaznava nekaj nenavadnega in težko razložljivega ter da mu njeno vedenje deluje nestabilno, čeprav ne dvomi, da ji je Karlo nekako všeč. Še bolj neposreden pa je bil Šime, ki je brez olepševanja izrazil dvom v njene motive. Po njegovem mnenju Nuša v šovu ne išče ljubezni, temveč zmago. Prepričan je, da je njen fokus predvsem na prepoznavnosti in končnem naslovu zmagovalke, ne pa na odnosu s Karlom.

Njegove izjave so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in sprožile burne odzive gledalcev. Mnenja so močno razdeljena, čeprav se po komentarjih na spletu sodeč večinoma z njim strinjajo in menijo, da gre za premišljeno igro za medijsko izpostavljenost. Spet drugi pa premišljeno opozarjajo, da gledalci nimamo vpogleda v celotno dogajanje in da so takšne sodbe krute in prehitre.