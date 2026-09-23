V Love Island Adria prihaja znana Slovenka, Anja Širovnik bo fantom zmešala štrene (VIDEO)

V vilo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria prihaja nova Slovenka. To je Anja Širovnik, ki jo slovensko občinstvo pozna že iz šova Sanjski moški, kjer je pred leti iskala ljubezen. Tokrat jo čaka nekoliko drugačen izziv – na sončnih Kanarskih otokih se bo pridružila otočanom in poskušala najti pravega zase.

Širovnikova je danes 27-letna vplivnica in podjetnica ter zmagovalka šova Sanjski moški. Pred vrnitvijo v Slovenijo je tri leta živela na Tenerifu, zato ji okolje novega šova ni povsem neznano. V Otok ljubezni Adria prihaja z odprtim srcem in pripravljena na novo ljubezensko zgodbo. Kot pravijo pri 24ur.com, bo postala tretja otočanka s slovenskim potnim listom.

Ve, kakšnega moškega išče

Anja glede svojega okusa nima veliko dvomov. Privlačijo jo ambiciozni in nekoliko bolj staromodni moški, predvsem takšni, ki znajo biti pravi džentelmeni. Že pred leti je v predstavitvi za Sanjski moški povedala, da pri partnerju ceni iskrenost, dobro srce, družabnost, komunikativnost, samozavest, zvestobo in smisel za humor.

V vili ne bo manjkalo preobratov

Njen prihod na Tenerife prihaja v trenutku, ko se odnosi med otočani že zapletajo. Nova tekmovalka bo tako hitro dobila priložnost, da premeša obstoječe pare in preveri, kdo je pripravljen svojo zvezo postaviti na preizkušnjo.