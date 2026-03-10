V Mariboru je bila svetovna premiera Tramvaja Poželenje: Turcujevi čestitala tudi predsednica Pirc Musar

Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je pretekli petek gostil svetovno premiero baletne predstave Tramvaj Poželenje, ki temelji na znameniti drami ameriškega dramatika Tennesseeja Williamsa. Mariborska baletna koreografinja in režiserka Valentina Turcu je to literarno klasiko preoblikovala v baletno uprizoritev ter skupaj z baletnim ansamblom Grške nacionalne opere poskrbela za prvo tovrstno baletno interpretacijo tega dela na svetu.

Ekipa po mariborski premieri z umetniškim vodjem baleta Edwardom Clugom na čelu FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Turcujeva z mariborskim Baletom sodeluje že več kot tri desetletja – kar 33 let. V tem času je ustvarila približno 150 različnih odrskih projektov, med njimi tudi 44 dramskih predstav. Po mariborski premieri je bila vidno ganjena, saj projekt predstavlja enega njenih večjih umetniških podvigov zadnjih let. Ob uspešni premieri so ji osebno čestitali tudi številni visoki gostje, med njimi mariborski župan Saša Arsenovič, podpredsednik vlade Klemen Boštjančič ter predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem.

Zgodba strasti, iluzij in razpada

V približno osemdeset minut trajajoči baletni predstavi se na odru zvrsti vrsta priznanih plesalcev. V osrednjih vlogah nastopajo Asami Nakashima kot Blanche, Catarina de Meneses kot Stella, Tamas Darai kot Stanley in Ionut Dinita kot Mitch. Poleg njih nastopajo še Yuya Omaki, Davide Buffone, Beatrice Bartolomei, Christopher Thompson, Olesja Hartmann in drugi člani ansambla.

Za vizualno podobo predstave skrbi priznana ustvarjalna ekipa: scenografijo je oblikoval Marko Japelj, kostumografijo Alan Hranitelj, za oblikovanje svetlobe pa je poskrbel Aleksandar Čavlek. Asistenta koreografinje sta Alenka Ribič in Sytze Jan Luske, asistent scenografa je Lin Japelj, asistentka kostumografa pa Ana Janc.

Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade, in Valentina Turcu, koreografinja in režiserka predstave

Klasika svetovne dramatike v baletni obliki

Drama Tramvaj Poželenje velja za eno najpomembnejših del ameriškega gledališča 20. stoletja. Tennessee Williams jo je napisal leta 1947, kmalu zatem pa je postala svetovna gledališka uspešnica in doživela številne odrske ter filmske priredbe. Baletna adaptacija predstavlja poseben umetniški izziv, saj mora kompleksno psihološko zgodbo povedati predvsem skozi gib, glasbo in vizualno govorico. Zgodba spremlja Blanche DuBois, žensko iz propadajočega južnjaškega aristokratskega okolja, ki pride živet k svoji sestri Stelli in njenemu možu Stanleyju Kowalskemu v New Orleans. Med Blanchino krhko iluzijo preteklosti in Stanleyjevo surovo, neizprosno resničnostjo se kmalu razvije napet konflikt, ki postopoma razkrije njene skrivnosti, strahove in notranji razpad.

Predstava skozi ples odpira teme propada iluzij, nasilja, poželenja ter spopada med nežnostjo in brutalnostjo. Svetovna premiera pomeni pomemben mejnik za Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja tudi na mednarodnem prizorišču.