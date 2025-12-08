V Mariboru že vstopili v 2026

Maribor je po tem, ko je v družbi predsednika vlade Roberta Goloba prvi prižgal praznične luči v državi, tudi prvi vstopil v novo leto 2026. Pred nekaj dnevi je namreč potekalo snemanje novoletne oddaje Silvestrski pozdrav, ki ga že vrsto let za nacionalno televizijo pripravlja šentiljski producent in menedžer različnih izvajalcev Gvido Polanc, ki mu je prireditev v mariborski dvorani Tabor uspelo prodati že osmič nekaj mesecev vnaprej.

»Dober recept za prijeten večer so zagotovo številni glasbeni gostje, ki jih lahko v nekaj urah dobite servirane vse na enem mestu. Jasen poudarek je na slovenskih izvajalcih, ki so zaznamovali glasbeno sceno ali pa jo še bodo,« meni Polanc, ki bo v dvorano Tabor na valentinovo pripeljal Perpetuum Jazzile z Nino Pušlar, Majo Keuc in Gregorjem Ravnikom.

Novoletni večer sta povezovala prekaljeni televizijski maček Boštjan Romih in aktualna televizijska ter radijska zvezda Vesna Ponorac. Veliki finale je ponovno pripadel Alfiju Nipiču, ki Silvestrski poljub prepeva že od silvestrovanja 1971, letos pa ga bo na osrednjem mariborskem trgu zamenjal Domen Kumer, saj ga bo Nipič zapel v Dubrovniku. Podaljšan delovni konec tedna so v mestu ob Dravi imeli naši največji zvezdniki Joker Out, ki so v soboto nastopili na polnem Trgu Leona Štuklja. Dvorano Tabor so v smeh spravili Penziči (Boštjan Meglič - Peška, Franci Kek, Boris Kobal in Vinko Šimek), nad katerimi budno bdi Vid Valič.

Legendarna Oto Pestner in Alfi Nipič skupaj štejeta okroglih 150 let.

Saša Lendero ob sebi ni imela Tomaža Vesela, je bil pa zato ob njej prijatelj Domen Kumer.

Nina Pušlar v družbi mariborske sodnice Vanje Jelen Polanc

Jan Plestenjak in Mario Galunič soustvarjata slovensko sceno že več kot 30 let.

Joker Out so imeli v Mariboru podaljšan delovni konec tedna. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI