Po eksperimentu Poroka na prvi pogled sledi komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. V njej komentatorji, Špela Grošelj, Miha Hercog, Tanja Kocman in Sonja Javornik komentirajo zadnje epizode eksperimenta.

Ta teden je bilo prikazano, da sta po številnih čustvenih preobratih in napetih trenutkih šov zapustila Sandi in Viki. Njuna zgodba se je močno zapletla, ko je Sandi v šovu prevaral Viki z njeno pričo Milko. Tokrat sta se po šovu srečala prvič iz oči v oči.

Že v uvodu snemanja je prišlo do novega zapleta. Sandi je namreč med smehom pripomnil, da nič ne vidi, »ker želi biti Viki spet v središču pozornosti.« Njegov komentar je pospremil z nasmehom in dodal: »Jaz te sploh ne vidim, ker hoče preveč iti v kamero.« Potem je sledila izpoved Sandija, ki je med drugim dejal, da bi lahko imel Viki že drugo noč. Viki in komentatorji so bili ogorčeno, Špela ga je potem prekinila. Sandi prav tako ni znal razložiti, čemu je jokal, potem ko so ga izločili iz oddaje.

Na koncu so jima komentatorji zaželeli vse dobro in upali, da bosta v miru odšla ou studia.