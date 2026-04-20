NAJBOLJ MELODIČNA SMUČARJA

V Schladmingu so ob koncu smučarske sezone plesali tudi po slovenskih notah (FOTO)

Vsako leto, že skoraj 30 let, je v avstrijskem Schladmingu pestro, saj se na tamkajšnjem smučišču odvija svetovno prvenstvo glasbenikov v smučanju.
Slovenski smučarji glasbeniki so stalnica svetovnega prvenstva v Schladmingu. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Niki Legat in Franci Podbrežnik na svetovnem prvenstvu glasbenikov smučata skoraj 30 let.

Franci Podbrežnik - Solčavski z enim najboljših veteranov, Avstrijcem Klausom Gstinigom

Mojca Marot
 20. 4. 2026 | 11:07
2:20
»Tudi letošnje petdnevno dogajanje je bilo izjemno živahno, vriskanje se je slišalo na terasah planinskih koč, na odrih klubov in pod velikim šotorom pod Planajem. Povsod so odmevale predvsem narodnozabavne melodije. In seveda, kot tekmovalci na prvenstvu in glasbeniki na odru smo vsako leto tam tudi Slovenci,« pove Franci Podbrežnik, bolj znan kot Solčavski, glasbenik in povezovalec številnih prireditev. Tokrat se je na startni listi znašel skupaj z Niki Legat iz ansambla Veseli Begunjčani, mnogi pa so jima že nadeli vzdevek najbolj melodičnih smučarjev. Prisotni so bili tudi številni drugi slovenski glasbeniki, ki že desetletja soustvarjajo to edinstveno srečanje športa in glasbe – vse od devetdesetih let naprej, ko je dogodek potekal še v Saalbachu.

»Pomembno je izpostaviti našega izjemnega Zdravka Geržino, ki je bil dolga leta srce in motor organizacije slovenskih glasbenih smučarjev. Tudi zaradi njega smo Slovenci stalnica na tem svetovnem prvenstvu,« poudarja Podbrežnik, ki priznava, da ga poleg glasbe močno zaznamuje tudi ljubezen do snega. Skozi leta se je v slovenski zasedbi zvrstilo veliko glasbenic in glasbenikov, ki jih povezuje strast do smučanja in glasbe. »Schladming se kar trese od slovenske glasbe, saj so naši ansambli med najbolj zaželenimi, skladbe slovenskih avtorjev pa so na repertoarju skoraj vsake zasedbe, tudi tistih iz Nemčije, Južne Tirolske, Avstrije in Švice,« še dodaja.

Letos so v tridnevnem glasbenem delu nastopili Alpski kvintet, Veseli Begunjčani, Kvintet slovenskih deklet, Igor in Zlati zvoki ter Okrogli muzikanti. »In roko na srce – ko zaigra slovenska zasedba, viže zvenijo precej, precej drugače,« pravi Podbrežnik. Na tekmovalnem delu je dosegel osmo mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec, kar je glede na konkurenco izkušenih smučarjev in glasbenikov lep uspeh. Dogodek tudi letos potrjuje, da Schladming ostaja prostor, kjer se srečujeta vrhunski šport in glasba – in kjer ima Slovenija že dolgo zelo prepoznaven glas.

Franci Podbrežnikglasbaalpsko smučanjeSchladmingglasbenikkoncertsmučanjeAvstrija
