V šovu Ljubezen po domače šok za udeležence, eden kandidat odšel, nato pa se je zgodilo

V sedmi sezoni resničnostnega šova Ljubezen po domače smo vse bližje razpletu. Dejan Ponikvar in Sonja Hojnik sta se v nocojšnji epizodi poslovila od kandidata in kandidatke. Dejan se je odločil, da mora šov zapustiti Viktorija. Sonja pa se je odločila, da se poslovi od Aleksandra.

Za preostale tekmovalce, ki se v šovu borijo za naklonjenost Sonje, se vse skupaj v nocojšnji epizodi ni najbolje razpletlo. Že res, da je en tekmovalec zapustil šov, a po drugi strani je prišel nov - Ivan, ki je nastopal že v eni od prejšnjih sezon tega resničnostnega šova. Sonjo je tudi takoj povabil na zmenek.

Silvo je novega kandidata videl kot primernega za Sonjo. »To pa je tapravi. Za Sonjo je pa dosti visok. To pa je. Ker jaz pa Slavc sva premajhna,« je povedal.

A tudi pri Dejanju se bo v eni od prihodnjih epizod zgodil nenadejan prihod. Ko so zlagali drva, so našli pismo in prišli do ugotovitve, da bo prišla nova kandidatka.