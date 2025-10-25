V šovu Ljubezen po domače tekle solze, Nataša je bila ganjena

V današnji oddaji resničnostnega šova Ljubezen po domače so se poslovile tri kandidatke. Miro Kocjančič je izločil Cecilio, s katero si želi, da bi ostali prijatelji. Presenetila pa ga je Bojana, ki se je odločila, da se poslovi kar sama. Ostala je tako samo še Nataša, s katero bosta naprej v šovu ugotavljala, ali sta si zares usojena. Josip Antolić se je v nocojšnji oddaji v kostumu božička odločil, da mora šov zapustiti Joži. Izpostavil je, da se ni prilagajala, tako kot bi bilo po njegovem treba.

Nataša je bila po tem, ko se je izvedelo, da bosta šov zapustili Cecilija in Bojana, ganjena. Začela je jokati, ker ji je bilo zaradi odhoda obeh težko pri srcu. »Mirko, kot si videl, jaz sem s temi puncami navezala en tak zelo globok stik, ampak vseeno sem vesela, da sem ostala tukaj s tabo,« mu je povedala.

V današnji oddaji pa se je Maja odločila, da bo zapustila Dušana Petriča in Pabla Alejandra Gelba ter se v miru odločila. Kot je dejala, mora iti za dan dva domov, da malo premisli. Obema je tudi povedala, da sta ji všeč in da ima zato v glavi kaos.