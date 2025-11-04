V šovu močno počilo: ženinu prekipelo, nevesta v solzah ...

V šovu Poroka na prvi pogled se je v težavah znašel še en par: Anja in Denis. Kljub temu da iskrica med njima ni preskočila, sta doslej vztrajno zatrjevala, da je med njima vse v najlepšem redu, prav tako jima skupno bivanje ni povzročalo večjih težav.

Zdaj pa je tudi v njunem odnosu postalo napeto. Denis je o težavah v zakonu iskreno spregovoril s Petrom, medtem ko je Anja svoje občutke in dvome zaupala Jani.

Denis je potarnal, da mu Anja nikdar ne skuha kosila, prav tako pa da pogreša tudi spolnost. »Jaz sem 'dec', ona je ženska, treba je tudi doma kdaj kaj skuhati. Jaz imam že malo čez glavo tega, da moram stalno jaz kuhati,« je dejal.

Tudi Anja povsem iz sebe

Anja pa je povedala povsem drugačno plat zgodbe. Dejala je, da zelo težko komunicirata kritiko in težave. »Sprla sva se pred tremi dnevi, ker sem si jaz drznila pokritizirati, da preveč hodi ven. /.../ Od takrat sem sovražnik številka ena,« je dejala in dodala, da je Denisu zaupala številne osebne zadeve, ki pa jih je ob prvem prepiru uporabil proti njej. To jo je očitno izjemno prizadelo, saj ni mogla zadržati solz.

Anjo je potolažila Jana. FOTO: Planet TV/zaslonski posnetek

Denis je Petru dejal, da teden še ne namerava zapustiti eksperimenta, saj želi videti, ali se bo stanje popravilo, medtem ko Anja meni, da sta s prepirom prestopila vse meje razumnega. Kako se bosta odločila, bomo videli že kmalu ...