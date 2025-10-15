V šovu Poroka na prvi pogled počilo: solze, kričanje in selitev iz skupnega stanovanja

V najnovejši epizodi priljubljenega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled je med enim od parov izbruhnil pravi čustveni vihar. Renata in Andrej, ki sta se sprva zdela kot obetavna kombinacija, sta se znašla na robu. Prepir, solze, očitki in odhod iz skupnega doma — vse to je zaznamovalo napet razplet dogajanja, ki je presenetil gledalce.

Prepir, ki je sprožil plaz

Med Renato in Andrejem je počilo v nedeljo, ko je Renata prejela klic bližnjega družinskega člana z željo, naj pride domov. Odločila se je, da tega ne bo storila, kar je Andrej razumel kot nespoštovanje družinskih želja. Nato pa je sledil še dodaten udarec: Andrej ji je dejal, da nista za skupaj in da bi bila bolj primerna za Matica — moža druge neveste Janje — ker oba rada hodita v hribe. Dodal je celo, da sta si »všeč«.

»Jokala sem veliko že včeraj, danes pa tudi,« je razkrila čustveno razrvana Renata na začetku epizode. Andrej pa je priznal: »Z Renato sva imela orng kreg.« Zaradi napetosti se je odločil, da bo zapustil skupno stanovanje. »Počutim se prazno, kot bi nekdo črpal energijo iz mene,« je dejal in upal, da bo nekoč našel osebo, ki bo njegovo empatijo znala ceniti.

Renata se je rešitve lotila po svoje

Medtem ko je Andrej molčal in iskal novo stanovanje, je Renata po svoje skušala rešiti odnos na svoj način. Odpravila se je v erotično trgovino po zapeljivo perilo. »Jaz sem v vsem samozavestna,« je povedala prodajalki, ki ji je priporočala, naj kupi perilo, v katerem se bo počutila najbolj samozavestna. A ko se je vrnila domov in zagledala prazno parkirišče, je dojela, da se je nekaj spremenilo. Poklicala je moža in mu jezno očitala, da jo je pustil čakati ves dan.

FOTO: Zajem Zaslona Planet Tv

Ko se je Andrej končno vrnil, ji je pojasnil, da je iskal svoje stanovanje. Renata tega ni sprejela dobro. Soočenje se je hitro sprevrglo v analiziranje nedavnega prepira: očitala mu je, da je ravnal agresivno, ko je jezno odmaknil stol in odšel. On pa je mirno dejal, da se je po njunem skupnem dogovoru odločil za odhod iz šova, ona pa si je kasneje premislila.

»Verjetno mu nisem všeč, ker sem premočna ženska«

Renata je za kamerami brez dlake na jeziku priznala, da čuti zavrnitev. »Verjetno mu nisem všeč, ker sem premočna ženska, ker se ne podrejam. Verjetno mu tudi to ni všeč, da bo moral biti fit in lep ... Ne vem, kaj sploh delam z njim, res,« je jezno dejala v kamero.

Med skupnim pakiranjem je napetost dosegla vrhunec — erotično perilo, ki ga je kupila, je jezno vrgla na tla in zavpila: »Kaj naj zdaj s tem?« Andrej pa je v kamero povedal: »Ne razumem takšnega načina. Ko ona povzdigne glas, zamrznem.«

Renata je dodala: »Ne moreš se tako obnašati, en večer si z mano intimen, nato pa se odločiš, da odhajaš.«

Njuna zveza je trenutno na točki preloma. Andreju Renatina agresivna komunikacija očitno ne ustreza, ona pa mu očita dvoličnost in neodločnost. Ali bo med njima prišlo do sprave ali popolnega razhoda, bo pokazal čas — a jasno je, da se je med njima zgodilo nekaj, kar bo težko pozabiti.