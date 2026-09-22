V šovu tekle solze: naš športnik pri 16 letih ostal brez noge, njegova zgodba jo je popolnoma zlomila

V šovu Življenje na tehtnici je tekmovalce tokrat pričakal prav posebni gost in močna življenjska zgodba. Prednje je namreč stopil mlad slovenski maneken, športnik in motivacijski govornik Jan Fonda, ki je pri komaj 16 letih zbolel za kostnim rakom. Zaradi bolezni je ostal brez noge, danes uporablja protezo, ukvarja se s športom in s svojo zgodbo spodbuja druge, naj kljub težkim življenjskim preizkušnjam ne obupajo.

Jan se je tekmovalcem pridružil skupaj s trenerjema Andrejem Pavličevićem in Valerijo Slapnik. Že na začetku jim je pojasnil, zakaj je prišel: »Danes sem tukaj za dodatno motivacijo tekmovalcev, zato ker dober vem sam, kak je premagati ovire in narediti en korak več vsak dan.«

Nato je brez ovinkarjenja spregovoril o bolezni, ki mu je življenje spremenila že v najstniških letih. »Jaz sem Jan. Pri 16. sem dobil raka na nogi. Kot očitno vidite, nimam je več, ker je bila potrebna amputacija. Rak se je razširil, tako da je to bila edina opcija, ki sem jo lahko naredil. Ker sem mogel zbrati ali obdržim nogo, ali pa obdržim življenje. In seveda obdržim življenje. Takrat sem jo v bistvu življenje spremenil na glavo.«

Stanka njegovih besed ni mogla poslušati brez solz

Medtem ko je Jan pripovedoval svojo zgodbo, je kamera večkrat pokazala odzive tekmovalcev. Še posebej močno je njegove besede doživljala Stanka, ki je bila vidno ganjena, kmalu pa so jo oblile tudi solze. Janova zgodba jo je ganila še toliko bolj, ker se je z rakom spopadla tudi sama. Pred kamero je razkrila, da je Jana spremljala že pred njegovim prihodom v oddajo in da jo je njegova volja močno zaznamovala.»Ko sem jaz bolela z rakom, sem rekla, da če je ta fant zmožen nekaj takega naredit, sem tudi jaz. Da začnem normalno živeti, ne pa da sem v strahu, da se ponovi še kašen rak. Da sem pač pripravljena, ne da se tresem, ampak da se spremenim.«

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Po pogovoru ni ostalo le pri besedah. Tekmovalci so se postavili ob pripravljene športne pripomočke, Jan pa se jim je pridružil na terenu. Med seboj so se glasno spodbujali, Jan pa jih je skupaj s trenerjema spremljal in motiviral. Utrujenost je bila proti koncu vadbe na obrazih nekaterih tekmovalcev že dobro vidna.

Najbolj čustven trenutek je prišel prav ob koncu

Jan je stopil do Stanke in jo objel, medtem ko so drugi tekmovalci okoli njiju ploskali. »Ko sem videl Stanko, da sem jo s svojimi besedami spravlja v jok, je tudi mene to zelo se dotaknilo. Šel sem do nje, da ji dam objem, ker se to spodobi« je povedal ganjeni Jan.