V šovu tekle solze, zlomil se je tudi Sandi

Prva oddaja eksperimenta Poroka na prvi pogled v tem tednu je postregla z več šokantnimi prizori, obtoževanji in celo solzami, ne le med dekleti, zadrževati jih ni mogel niti Sandi Kojić.

Udeleženci so namreč prišli do točke, ko so se lahko odločili, ali bodo še naprej sodelovali v eksperimentu, ali pa imajo vsega dovolj in želijo eksperiment zapustiti. Svoja čustva in mnenja o razmerju so udeleženci delili tudi s strokovnjaki, ki so jim podarili vzpodbudne besede ter nasvet ali dva. Čas so tokrat dobili štirje pari in vsi so se odločili, da z eksperimentom nadaljujejo.

Kam ju bo skupna pot popeljala tako še vedno zanima Anjo Rijavec in mišičnjaka Denisa Bajrića, ki se sicer že ves čas trudita razviti ljubezenski odnos, čeprav priznavata, da premočnih iskric drug do drugega ne čutita.

Tudi Peter Wolf in Jana Šega želita izvedeti, ali ju za vogalom čaka ljubezen, čeprav je Jana priznala, da o ljubezni med njima »v tem trenutku še ne more govoriti«. »Ne morem govoriti o ljubezni v tem trenutku, sploh ne, je pa temelj za prijateljstvo,« je dejala Jana in skoraj potočila solzo, saj ji je bilo težko, bala se je, da bo s svojo izpovedjo Petra prizadela.

»Peter kot moj prijatelj me je izdal in ta stvar je bila tista, ki je pokvarila cel večer,« je medtem s solznimi očmi in zlomljenim glasom dejal nadvse čustven Sandi, za katerega je Viktorija Santini opazila, da je poklapan in ne posluša pogovorov in izpovedi parov. Prav tako ljubezenske izpovedi kolegov niso zanimale Renate Preradovič, ki je Petru večkrat potarnala, da ji je strašno dolgčas ter dodala še opažanje, da med Jano in Petrom ni prihodnosti, kar je menda »videti že od daleč«.

Solza ni mogla zadrževati Ljudmila (Mili) Šef, ki ima sicer z Matjažem Gorkičem po mnenju mnogih najbolj trden in pristen odnos, ki ima največ možnosti, da se razvije v resnično ljubezen. A Mili je priznala, da jo je takšnih čustev strah, čeprav se trudi, da bi strahove razrešila, da bi odnos poglobila, pri čemer jo Matjaž povsem podpira, kar je dalo upanje tudi strokovnjakom, da bo odnos med njima trajal.

Priložnost za ljubezen s svojim Maticem Škrbcem še naprej daje tudi svetlolasa Janja Jurjevič Lermotova.

Kako se bodo odločili preostali pari, tudi Viki in Sandi, pa bomo izvedeli že kmalu.