V šovu Življenje na tehnici pred izločitvijo padle hude besede: »Ne bom pogrešal jokanja«

V resničnostnem šovu Življenje na tehtnici je prišlo do čustvenega slovesa. Čeprav so tekmovalci modre ekipe izgubili več kilogramov kot njihovi nasprotniki, so zaradi dveh kilogramov prednosti rdečih izgubili tehtanje. Sledila je težka odločitev med Sabino in Nevo, ki pa je po razkritju glasov ostala brez možnosti za nadaljevanje tekmovanja.

Modri so skupaj izgubili 18,8 kilograma, rdeči pa 17,3 kilograma. Toda rdečim sta dva kilograma odbitka, priborjena na izzivu, prinesla zmago. Modri so morali zato odločiti, katera od njihovih sotekmovalk bo zapustila hišo. Neva je pred glasovanjem iskreno priznala, zakaj si želi ostati. »Živim iz meseca v mesec. Ne morem si privoščiti fitnesa, ne morem si privoščiti teh stvari, ki si jih želim delati.«

Kljub njeni izpovedi so vsi trije sotekmovalci glasovali za njen odhod. Najostrejši je bil Aleksander: »Obe deklici sta zelo dramatični. Ena malo bolj, ena malo manj. Ampak v hiši ne bom, ne bom pogrešal jokanja.« Edin je svojo odločitev utemeljil z besedami: »Čeprav mi je bila kot mlajša sestra, Neva, mislim, da je izgubila tisto motivacijo, pa ne vem kako.« Tudi Sara je izbrala Nevo, saj se je odločila »na podlagi energije, ki jo pač ta oseba prinese v skupino«. Izpadla tekmovalka se sicer z očitkom o pomanjkanju motivacije ni strinjala. »Ker če jaz ne bi imela motivacije, jaz ne bi garala na treningih, to, kar garam,« je poudarila in spomnila na zahteven vzpon, med katerim se ni niti enkrat ustavila.

Šov je zapustila s 103,8 kilograma, tik pred svojim ciljem, da pride pod 100 kilogramov. Kljub razočaranju je napovedala, da se njena pot nadaljuje: »Jaz imam že vse plane, kaj bom doma delala naprej, tako da niste še videli mene zadnje.«