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RESNIČNOSTNI ŠOV

V šovu Življenje na tehtnici je počilo: »A gre ona ali pa jaz?«

Tekmovalki sta si že dolgo v laseh.
Stanka je v šovu Življenje na tehtnici med treningom zaradi nenadnega slabega počutja potrebovala zdravniško pomoč, zato so jo odpeljali na pregled z reševalnim vozilom. Po vrnitvi v hišo je pojasnila, da jo je zdravnica pomirila in da lahko nadaljuje treninge, vendar mora intenzivnost vadbe prilagoditi svojemu zdravstvenemu stanju. FOTO: Planet TV
Stanka je v šovu Življenje na tehtnici med treningom zaradi nenadnega slabega počutja potrebovala zdravniško pomoč, zato so jo odpeljali na pregled z reševalnim vozilom. Po vrnitvi v hišo je pojasnila, da jo je zdravnica pomirila in da lahko nadaljuje treninge, vendar mora intenzivnost vadbe prilagoditi svojemu zdravstvenemu stanju. FOTO: Planet TV
S. U.
 14. 10. 2026 | 21:30
2:46
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V šovu Življenje na tehtnici se napetosti med tekmovalci še naprej stopnjujejo. Tokrat sta se v središču dogajanja znašli Stanka in Nastja, ki sta si zaradi nesoglasij ponovno skočili v lase. Po Stankinih zdravstvenih težavah, ko jo je odpeljal rešilni avtomobil, so se odnosi v rdeči ekipi še dodatno zaostrili. 

Stanka je po zdravstvenih težavah, zaradi katerih je morala poiskati zdravniško pomoč, pričakovala več razumevanja sotekmovalcev. Še posebej jo je prizadelo, da je med odhodom v reševalnem vozilu slišala smeh, za katerega je bila prepričana, da je bil namenjen njej. »Ko sem odšla, ko sem imela zdravstvene težave, slišala sem grozen smeh potem, a ne, noter, tako da me je zelo prizadelo. Kot da bi se mi posmehovali, oziroma kot da bi želeli, da me ne bi bilo več tukaj,« je očitala sotekmovalki Nastji. Ta je njene očitke odločno zavrnila. »Mi smo se smejali čisto drugim stvarem. In ne tebi,« ji je pojasnila ter dodala: »Mi smo se še pogovarjali, da je prav, da greš k dohtarju, in nobeden se ni posmejal tebi.«

Stanka pa ni odnehala: »V glavnem, tudi sprejem je bil zelo hladen. Z Dejanom sta v tla gledala. Sploh vaju ni zanimalo, kaj sem jaz izvedela pri dohtarju.« Nastja ji je očitala, da je o domnevnem posmehovanju govorila tudi z modro ekipo, čeprav to po njenem prepričanju ni bilo res. Tekmovalka je vztrajala pri svojih občutkih: »Jaz sem to sama občutila.«

Nastji prekipelo: »Res ne morem več!«

Pogovor je postajal vse bolj napet. Nastja ji je odgovorila, da je v šov prišla predvsem zaradi sebe. Ko jo je Stanka vprašala, kaj bi storila, če bi se nekdo poleg nje dušil, ji je odvrnila: »Ne primerjaj s takimi forami, ker ne prideš pri meni nikamor.« Po pogovoru je Nastja sotekmovalcem priznala, da je psihično povsem izčrpana. »Če se bo tole nadaljevalo, jaz zapuščam ta šov, res,« je dejala, nato pa postavila ultimat: »A gre ona ali pa jaz?«

Dodala je, da bo ob naslednjem podobnem konfliktu spakirala kovčke in odšla, saj ne želi biti psihično uničena. Dejan ji je svetoval, naj s Stanko komunicira le toliko, kolikor je nujno za treninge in skupinske izzive, sicer pa naj se od nje distancira.  Napetosti tako še zdaleč niso končane, vprašanje pa ostaja, ali bosta tekmovalki vendarle našli skupni jezik ali bo spor res pripeljal do predčasnega odhoda katere od njiju.

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