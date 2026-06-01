  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU

V štiridesetih letih kariere je nastopal tudi za papeže: »Nikoli nisem delal, glasba je moj način življenja«

Njegove pesmi pojejo različne generacije, sam pa ostaja zvest vrednotam, s katerimi je začel svojo glasbeno pot.
Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 1. 6. 2026 | 09:10
9:13
A+A-

Ob jubileju kariere smo se pogovarjali z glasbenikom Giannijem Rijavcem, ki ostaja zvest svojim koreninam, ustvarjanju in vrednotam, ki jih že desetletja prenaša skozi glasbo. Spregovoril je o nepozabnih trenutkih, življenjskih izkušnjah, brezčasnosti svojih skladb in o tem, zakaj sta mir ter povezanost danes pomembnejša kot kadarkoli prej.

Letos obeležujete 40 let kariere. Ko pogledate nazaj – kaj vas danes najbolj gane?

Preseneča in vedno znova me gane to, da je vse skupaj tako, kot da bi se dogajalo danes. Ni časovne distance, še vedno sem tu, še vedno ustvarjam in še vedno je enaka energija. Nabrale so se le izkušnje, in če bi takrat imel te izkušnje, bi veliko lažje delal. Danes vem, kaj je treba narediti, takrat sem šel skozi vse faze, ki so pravzaprav nepotrebne. Danes uporabim krajšo pot, ki je boljša in bolj učinkovita. No, kakorkoli, mislim, da je prav, da gre človek skozi različne faze, ker si s tem nabira izkušnje, to človeka brusi, saj veste, diamant je treba brusiti.

Ste si kot mlad glasbenik predstavljali, da boste na odru vztrajali štiri desetletja?

Lahko rečem, da je bila to moja pot in si ne predstavljam, da bi lahko počel kaj drugega, pa tudi če bi, bi bila glasba vedno zraven. To mi je položeno v zibelko, to nosim v sebi. Če se izrazim nekoliko bolj slikovito lahko rečem, da v življenju nikoli nisem delal, namreč to je moj način življenja, to sem jaz, to je moja življenjska pot. To pa ne pomeni, da ni potrebno delati, nasprotno, to je trdo garanje, vztrajanje, razlika je le ta, da rad to počnem, da je to delo del mene.

Kateri trenutek v karieri je bil za vas najbolj nepozaben? Kakšna anekdota? 

Anekdot in nepozabnih trenutkov je veliko. Nekateri trenutki so lepi, drugi malo manj. Zagotovo so tukaj srečanja z največjimi svetovnimi moralnimi avtoritetami, kot so papeži Janez Pavel II., Benedikt XVI., Frančišek, pa sprejem pri Dalaj Lami v daljnem Tibetu in sprejem pri poglavarju armenske pravoslavne cerkve Gareginu II. v Erevanu, sprejem pri poglavarju srbske pravoslavne cerkve Irineju ... Izjemne so bile turneje v Avstralijo, Kanado, na Švedsko, nazadnje sem bil v Argentini ... Spomnim se kopanja črnih opalov v Avstraliji. Bili smo namreč v rudniku, ki je bil v lasti Slovenca, gospoda Žagarja. To je bilo nepozabno doživetje. Nepozabni so bili tudi koncerti z Big Ben kvartetom na otoku Menorca, na tamkajšnjem poletnem festivalu klasične glasbe, kjer smo med drugim obiskali tudi »zaliv hipijev«, kjer so živeli ali pa še živijo sinovi in hčerke bogatašev ... goli v votlinah. Ne morem torej izpostaviti kakšnega trenutka posebej, ker je bilo povsod lepo. Svet je lep, zato priporočam, da ljudje potujejo, da si razširijo obzorja, kajti majhnost teritorija povzroči tudi majhnost v glavi.

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Kako je vaša kariera vplivala na vašo zasebno življenje?

Omenil sem že, da je moje delo del mojega življenja. Nikoli nisem počel nič drugega in zato tudi ne vem, kako vse skupaj vpliva na moje življenje. Živim namreč normalno. Verjamem, da nekomu, ki je prej počel nekaj drugega in se mu potem nenadoma zgodi nek uspeh, ki ima za posledico kariero, mu le ta spremeni življenje. Pri meni je to vse popolnoma normalno. Zdi se mi, kot da se je vse moralo tako zgoditi, da je vse začrtano, vse je »božji načrt«. Ko smo pri nas doma še imeli kmetijo, sem čez dan pomagal doma na kmetiji, kosil, pospravljal seno, zvečer pa sem šel na koncert. Vse je bilo samoumevno, del vsakdanjika in tako je še danes. Z ženo Patricijo živiva na kraški domačiji na Trnovem pri Gorici in postoriti je treba marsikaj, urejati okolico, rada imava rože in zato normalno delava, ne glede na kariero. Vse se da, če je volja in kjer je volja, je tudi pot.

Nekatere vaše pesmi danes poje več različnih generacij. Kako vi gledate na to brezčasnost?

Res je, nekatere pesmi so ponarodele. To pomeni, da imajo te skladbe nekaj v sebi, da so ostale. Za svoje skladbe lahko rečem, da imajo sporočilo, zgodbo in prepoznavno melodijo. Ljudje so jih začutili in čutijo jih tudi danes. Skladbe so postale zimzelene. Vse moje uspešnice so resnične, zgodbe so se res dogajale. Vsi poznate Matejo, ki je s temnopoltim študentom odšla v Afriko. Zgodba je resnična, zgodila se je mojemu prijatelju. Pesem Adijo Špela govori o takrat zelo popularnih stevardesah. Nancy iz Ljubljane je zgodba nas, študentov, ki smo prišli iz podeželja in se srečali z mestnimi ljubljanskimi damicami, Mladi Joža je zgodba kmečkega fanta, ki gre na morje v mondeni Portorož ... Pesmi so torej še vedno žive in živele bodo dalje.

Večkrat poudarjate pomen miru, povezovanja in umirjanja razdeljene družbe. Imate občutek, da ljudje danes to sporočilo bolj potrebujemo kot nekoč?

Vprašanje miru je danes zagotovo najbolj aktualno. Prišli smo na rob in od nas je odvisno, kam se bo nagnila tehtnica. Bojim se, da potrebujemo treznitev. Vsak naj se vpraša, kdo je in kje mu je mesto. Imam občutek, da se precenjujemo, vsak je najbolj pomemben, bom zelo neposreden in rečem naslednje: »Vsak si misli da je Bog, da je nepremagljiv, vsemogočen!« Tukaj vidim ključni problem in zato so naši odnosi skrhani do skrajne mere. Enostavno ne prenesemo, da je nekdo boljši od nas. Sem optimist in verjamem, da ljudje premoremo toliko modrosti, da bomo prisluhnili drug drugemu in da se bomo sami ustavili. Mir ni samoumeven, za mir se je treba boriti in mir je v nas samih, če imamo notranji mir, ga lahko širimo na okolico, to sta mi v srce položila papež Janez Pavel II. in Dalaj Lama.

Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Gianni Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Kako sami gledate na današnji svet – vas bolj skrbi ali navdihuje?

Trenutno stanje ni navdihujoče, ker smo zašli v slepo ulico. Iščemo stvari, ki so bile že zdavnaj izumljene, postavljene. Postulati so postavljeni, temelji so postavljeni, mi pa jih hočemo zrušiti in dokazati da temu ni tako. Spoštovati je torej treba preteklost in temu dodajati sedanjost, ki bo temelj za prihodnost. Imam upanje, ker kot pravi moja zadnja pesem z naslovom Rdeča roža: »Nekaj jih tam gori še živi, ki razmišljajo z zdravo kmečko pametjo.«

Je res, da na vaš klavir gledate skoraj kot na živo bitje?

Klavir je bil pri nas od nekdaj doma. Več kot 200 let star pianino Petrof je še vedno v funkciji, no danes bolj kot antikviteta. Doma je ostal po zaslugi moje stare tete, ki je med drugo svetovno vojno preprečila, da ga nemški vojaki ne bi odpeljali. Že kot majhen otrok sem tolkel po črno-belih tipkah in ne znam si predstavljati življenja brez klavirja. V bistvu je res kot živo bitje, z njim se dobesedno pogovarjam iz njega izvabljam melodije. Melodijo začutim, zaslišim v sebi in klavir mi jo pomaga oživiti.

Na sceni ste od časov velikih plesišč in kaset do TikToka in družbenih omrežij. Kaj se je po vašem najbolj spremenilo v glasbi in estradi?

Estrada je še vedno ista, kot je bila. Sprememba je le v načinu dostopa do ljudi. Včasih je bila to le nacionalna televizija, radio in nekaj revij in časopisov. Danes je tukaj internet in socialna omrežja. S tem pa se je filter izničil in lahko praktično vsak pride do vsakega. To je povzročilo ogromno kvantiteto in je kvaliteta zelo vprašljiva. Moje mnenje pa je, da se glasbenik, umetnik rodi in ne moreš se tega priučiti. Šola je le pomoč, da se naučiš določene tehnike, ne moreš pa pridobiti posluha, če ga nisi prinesel na svet.

Vaša turneja bo vrhunec doživela septembra. Lahko razkrijete kakšen namig, kaj pripravljate?

Septembra bo spektakel, ki ga v Sloveniji še ni bilo. Predvideni datum je 12. september. Lahko nakažem z inicialkami kraja in sicer začetnica je S in zadnja črka pa N ali M. Kje je to? Vsekakor bodo Slovenske novice med prvimi vedele. Vpletena bo reka Soča, Solkanski most, kot največji kamniti lok na svetu in želim, da ta koncert poveže ljudi, kajti ljubezen je le ena- L'amore e' uno solo, ne glede na meje ... Sicer pa turneja z naslovom Sentimenti poteka 7. junija v kraju Vojsko, kjer sem med drugim pred 40. leti začenjal svojo glasbeno pot, pa 24. junija pa na gradu Sevnica. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Gianni Rijavecintervjujubilej
ZADNJE NOVICE
11:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
HDUE POŠKDOBE

V Škofji Loki otrok med kolesarjenjem padel v potok, odpeljal ga je helikopter

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in bodo po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah prometne nesreče obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
1. 6. 2026 | 11:41
11:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 11:38
11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Z LAHKOTO DO MOJSTRA

Kako lahko hitro pridobim ponudbe dobrih obrtnikov?

Večina še predobro pozna tegobe in stres iskanja dobrih izvajalcev.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 11:36
11:35
Šport  |  Odmevi
DRŽAVNI PRVAKI

Najprej poklical mamo, nato slavil naslov

Vrhniški Silico je po streljanju šestmetrovk osvojil naslov državnih prvakov v futsalu.
Delo1. 6. 2026 | 11:35
11:25
Bulvar  |  Domači trači
SPUST PO REKI KRKI

Janez Janša divji kot še nikoli: poglejte, v kaj se je spustil (VIDEO)

Novi mandatar je nedeljsko popoldne preživel v sproščenem vzdušju.
1. 6. 2026 | 11:25
11:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

To se je zgodilo v nedeljo na območju železniške postaje v Ljubljani: Njeno početje opazili policisti

Osumljenki je bilo odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja.
1. 6. 2026 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
V štiridesetih letih kariere je nastopal tudi za papeže: »Nikoli nisem delal, glasba je moj način življenja«