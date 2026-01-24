V tem priljubljenem šovu bomo spremljali dva nova obraza

Gledalci se že zelo veselijo četrte sezone oddaje, ki prinaša dve pomembni novosti. Oddaji se kot kulinarična strokovnjakinja namesto Darje Končarević pridružuje kuharica Lidija Subašić, ki smo jo spoznali v MasterChefu Slovenija in bo s svojim znanjem in izkušnjami dodala strokovno kulinarično noto, gledalce pa bo skozi oddajo vodil radijski in televizijski voditelj Jure Sešek, ki bo zamenjal dozdajšnjega voditelja Klemna Bunderlo.

»Spet bomo pokukali v kuhinje znanih Slovenk in Slovencev ter se z njimi družili tam, kjer se počutijo najbolj sproščene – pri njih doma. Čaka nas veliko iskrivih tekmovalcev in veselih prijateljskih druženj … Pa tudi nekaj nestrpnosti, divjanja po trgovini in raztresenosti v kuhinji,« pravi Sešek. Kulinarična strokovnjakinja ob tem pove, da bo pri ocenjevanju tekmovalcev zelo razumevajoča. Na vprašanje, kaj se ji zdi pri kuhanju najbolj pomembno, odgovori: »Da je hrana okusna. Tudi najbolj preprosto jed lahko povsem brez kompliciranja pripravimo tako, da navduši.«