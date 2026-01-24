  • Delo d.o.o.
KULINARIČNA ODDAJA

V tem priljubljenem šovu bomo spremljali dva nova obraza

V oddaji Riba, raca, rak se bosta preizkusila v voditeljski vlogi.
V novi sezoni bosta gledalce pozdravila Jure Sešek in Lidija Subašić. FOTO: PLANET TV
V novi sezoni bosta gledalce pozdravila Jure Sešek in Lidija Subašić. FOTO: PLANET TV
S. N.
 24. 1. 2026 | 07:31
1:15
A+A-

Gledalci se že zelo veselijo četrte sezone oddaje, ki prinaša dve pomembni novosti. Oddaji se kot kulinarična strokovnjakinja namesto Darje Končarević pridružuje kuharica Lidija Subašić, ki smo jo spoznali v MasterChefu Slovenija in bo s svojim znanjem in izkušnjami dodala strokovno kulinarično noto, gledalce pa bo skozi oddajo vodil radijski in televizijski voditelj Jure Sešek, ki bo zamenjal dozdajšnjega voditelja Klemna Bunderlo.

»Spet bomo pokukali v kuhinje znanih Slovenk in Slovencev ter se z njimi družili tam, kjer se počutijo najbolj sproščene – pri njih doma. Čaka nas veliko iskrivih tekmovalcev in veselih prijateljskih druženj … Pa tudi nekaj nestrpnosti, divjanja po trgovini in raztresenosti v kuhinji,« pravi Sešek. Kulinarična strokovnjakinja ob tem pove, da bo pri ocenjevanju tekmovalcev zelo razumevajoča. Na vprašanje, kaj se ji zdi pri kuhanju najbolj pomembno, odgovori: »Da je hrana okusna. Tudi najbolj preprosto jed lahko povsem brez kompliciranja pripravimo tako, da navduši.«

Več iz teme

09:00
Lifestyle  |  Polet
BELJAKOVINE ZA V ŽEP

So proteinske ploščice res zdrave? Kaj pravijo strokovne analize

Praktičen prigrizek ali le še ena ultra predelana hrana?
Miroslav Cvjetičanin24. 1. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO NA CESTI

Pozor, zaprta je štajerska avtocesta!

Zaradi prometne nesreče je na razcepu Slivnica zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju.
24. 1. 2026 | 08:47
08:27
Bulvar  |  Domači trači
PRAZNOVANJE

Tako veselo je bilo pri Kontrečevih, razlog pa Dejan (VIDEO)

Nina je svojega moža razveselila s torto, komplimentom in poljubom.
24. 1. 2026 | 08:27
08:11
Premium
Bulvar  |  Suzy
NARAVNA LEPOTA

40 let Tjaše Kokalj Jerala: Ne skrivam se za filtri (Suzy)

Naša slavljenka si je kariero zgradila v lepotni industriji, a vseeno ni podlegla navideznim standardom popolnosti, temveč je hvaležno sprejela gubice in ostale znanilke zorenja.
24. 1. 2026 | 08:11
07:50
Bulvar  |  Glasba in film
OBOŽEVALE SO GA MNOŽICE

Pri sosedih se bodo z mašo poklonili angelskemu glasu tragično preminulega pevca

Ta mesec bi Toše Proeski dopolnil 45 let.
24. 1. 2026 | 07:50
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
