V oddaji Življenje na tehtnici so tekmovalci poskrbeli za nepričakovan preobrat. Tokrat na tehtnico niso stopili le oni, temveč sta se morala z neprijetnimi vprašanji soočiti tudi trenerja Andrej in Valerija.

Vmesno tehtanje tekmovalcem ni prineslo najboljših rezultatov. Čeprav so meritve obsega pasu pokazale napredek, trenerja Andrej in Valerija z izgubljenimi kilogrami nista bila povsem zadovoljna. Tekmovalci pa so se odločili, da jima pokažejo, kako neprijetno je stati na tehtnici in čakati na njuno oceno.

»A ne, ko vidva skoz nas nekaj tehtata, pa smo živčni zaradi tega, pa smo zdaj prišli na idejo, da bi mi vaju stehtali. Pa malo zmerili,« je pojasnila ena od tekmovalk. Andrej je presenečeno vprašal: »Kaj pa bi imeli od tega, da naju tehtate?« Odgovor je bil kratek in jasen: »Ja, da vidita, kako se počutimo.«

»A pa lahko zamenjam riževe vafle za čips?«

Prva je na tehtnico stopila Valerija. Tekmovalci so nemudoma prevzeli vlogo strogih trenerjev ter jo začeli spraševati o korakih, prehrani in upoštevanju navodil. Ko je želela izvedeti, kakšen je njen rezultat, je naletela na prav takšen odziv, kakršnega običajno dobijo tekmovalci.

»A pa mi lahko samo poveš, a mi gre ali mi ne gre?« je vprašala, odgovor pa se je glasil: »Lej, bomo potem vse.« Valerija se je nato preizkusila še v vlogi tekmovalke, ki išče izgovore, in vprašala: »A pa lahko zamenjam riževe vafle za čips?«

Valerija presenečena: »A sva res taka, Andrej?«

Ko je podoben postopek doživel še Andrej, je Valerija ob poslušanju strogih pripomb tekmovalcev izustila: »A sva res taka, Andrej?« Andrej ji je odgovoril: »Ne vem, Valerija, jaz se počutim bolj prijeten kot tole.«

Trenerka je pozneje priznala, da ji izkušnja ni bila najbolj prijetna. Zmotilo jo je predvsem to, da tekmovalci niso takoj razkrili rezultata, temveč so jo pustili v negotovosti. »Ja, zdaj vidim, ko sem na tehtnici, kakšen ta poker face imajo, da mi nočejo povedati, koliko mi gre dobro ali koliko mi gre slabo, koliko kaže tehtnica.« Kljub temu je poudarila, da s trenerjem takšen pristop uporabljata v dobro tekmovalcev.