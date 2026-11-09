V Življenju na tehtnici padle krute besede o Stanki: »Ko stvar zgnije, jo vržeš preč«

V šovu Življenje na tehtnici so se odnosi med tekmovalci znova zaostrili. Čeprav so bili po Dejanovem odhodu sprva prepričani, da se je v hišo končno vrnil mir, ta ni trajal dolgo. V središču novih sporov sta se znašli Stanka in Nastja, med rdečimi pa so padle besede, ki jih je bilo težko preslišati.

Napetosti so se začele že med izzivom zaupanja, na katerem je morala Stanka z zavezanimi očmi slediti Nastjinim navodilom. Tekmovalki nista našli skupnega jezika, medtem ko sta Sara in Aleks modri ekipi priborila prvo zmago ter kilogram prednosti na eliminacijskem tehtanju. Poraz je pri rdečih znova odprl stare zamere. Nastja je o Stanki spregovorila brez zadržkov. »Jaz sem zadnje dni ugotovila, da je ona pijavka, ker ona meni vso energijo počrpa,« je dejala in dodala, da zaradi nenehnih nesoglasij čez dan težko funkcionira.

Stanka je pomoč poiskala pri modrih

Novi zapleti so sledili na treningu. Trenerja sta vodenje vadbe prepustila tekmovalcema. Modre je vodil Aleks, rdeče pa Stanka, ki ji svojih sotekmovalcev ni uspelo zbrati. Razočarana je nazadnje odšla k modrim in jih prosila, ali se jim lahko pridruži.

»Ta upor v bistvu moje skupine je dokaz, da me ne spoštujejo. Njihov cilj je, da me izločijo,« je bila prepričana Stanka. O svojih sotekmovalcih je izrekla še ostrejše besede: »Njihov cilj je samo denar. Njihova tarča je denar. In upam, da nobeden od teh treh ne dobi glavne nagrade.«

Stanko primerjali z gnilo limono

Toda tudi pri rdeči skupini niso varčevali z besedami. »Gnila limona je dejansko sadež v naši ekipi. Evo. In to je Stanka. Žal,« je dejal eden od sotekmovalcev. Sledila je še posebej ostra izjava: »Je pa tako, ko stvar zgnije, jo vržeš preč. To je to.«

Medtem ko so modri slavili prvo zmago in pridobili pomembno prednost, so se rdeči še naprej ukvarjali z medsebojnimi očitki. Pred naslednjim tehtanjem je tako ostalo odprto vprašanje, ali so sploh še sposobni stopiti skupaj in sodelovati kot ekipa.