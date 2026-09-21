V Življenju na tehtnici zavrelo, sredi naloge zapustil sotekmovalce: »Debeluha***!«

V šovu Življenje na tehnici nove drame. Med ekipnim izzivom so morali tekmovalci, razdeljeni v rdečo in modro skupino, skupaj premikati veliko leseno ploščad oziroma splav. Pod konstrukcijo so prestavljali lesene valje, drugi pa so pomagali z vrvmi in usmerjanjem. Naloga je zahtevala precej usklajenosti, zato so se hitro pojavile težave in nervoza.

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Ko ekipi ni šlo vse po načrtih, je Peter Wolf, ki ga tekmovalci kličejo Pero, postajal vse bolj razburjen. Glasno je komentiral delo drugih in jim očital, da naloge ne opravljajo pravilno. V nekem trenutku se je dejansko se odmaknil od opravljanja naloge, medtem ko so preostali tekmovalci nadaljevali. Ob umiku je zaklel in proti sotekmovalcem zabrusil: »Debeluha**.«

Njegove besede so očitno prizadele tekmovalko Saro Jerebič. Ta je pozneje v solzah komentirala dogajanje in za kamero povedala: »Jaz razumem, ne vem, ta tekmovalni duh, pa neko športno navijanje, ni pa prav, da so pa zraven tudi žaljivke.«

Nesoglasja tudi po koncu izziva

Napetosti se po koncu tekmovanja niso umirile. Tekmovalci obeh ekip so se v hiši usedli za skupno mizo in začeli razčiščevati, kaj se je med nalogo pravzaprav zgodilo. V ospredje je stopila Sara, ki je vidno razburjena Petru pojasnjevala, kaj jo je pri njegovem obnašanju zmotilo. Peter je sedel nasproti nje, se branil ter vztrajal, da je njegove besede vzela iz konteksta in da je slišala predvsem tisto, kar ji ni ustrezalo. Ob tem je izpostavil tudi besede »si debel«, zaradi česar se je razprava med njima še dodatno zaostrila.

Spor se je celo tako zaostril, da je kasneje Andrej Pavličevič opazil, da s tekmovalci ni vse v redu, nekateri so imeli rdeče oči od joka.