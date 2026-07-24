Varnostne kamere ujele grd padec župnika Goloba, vozil brez čelade, lahko bi se končalo hudo (VIDEO)

Najbolj znani slovenski župnik Martin Golob je znova poskrbel za posnetek, ki je pritegnil veliko pozornosti. Tokrat je razlagal, kaj duhovniki počnejo in česa ne, ob tem pa presenetil s prizorom lastne nerodnosti. V videu je namreč pokazal trenutek, ko je med vožnjo s skirojem izgubil ravnotežje in grdo padel na tla.

Golob je skiro vozil brez zaščitne čelade, zato bi se lahko padec končal precej huje. Na srečo jo je po videnem odnesel brez hujših posledic. Posnetek je znani župnik pospremil v svojem prepoznavnem, sproščenem slogu in znova pokazal, da se zna pošaliti tudi na svoj račun. Čeprav je prizor na prvi pogled zabaven, je lahko tudi resno opozorilo. Padec s skirojem se lahko zgodi v trenutku, čelada pa pri tem močno zmanjša nevarnost poškodb glave. Golob je imel tokrat srečo, ob naslednji vožnji pa bi bilo vendarle pametneje, da si jo nadene.