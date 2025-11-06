Vau, kakšne zapeljivke! Naše vrhunske športnice, kot jih niste vajeni (FOTO)

Športnice in športniki morajo biti vedno v odlični telesni pripravljenosti, le s pravilno prehrano in rednimi treningi je namreč mogoče dosegati dobre rezultate. Oboje pa seveda vpliva tudi na fizično in psihično počutje ter ne nazadnje na videz. Športniki, predvsem pa športnice zato slovijo kot poželenja vredni s svojimi izklesanimi mišicami, ozkimi pasovi, pogosto tudi dolgimi nogami.

Ko se te lepotice nato za kakšno posebno priložnost še uredijo, pa mnogi ne morejo verjeti, da gre za isto osebo, ki je še nedolgo nazaj vsa razmršena in prepotena plezala po skalnatih stenah ali se borila z valovi.

Ko je v sredo tako v Ljubljani potekal dobrodelni gala večer Olimpijskega komiteja Slovenije, obiskovalci mnogo vrhunskih športnic, ki so se za to priložnost uredile do potankosti, skorajda niso prepoznali.

Ena naših najboljših športnic, dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, je denimo na ogled postavila svoj izklesani trebušček ter še bolj podarila svetle oči z izbiro nežno modre oprave, ki ji je bila pisana na kožo – modna, a obenem udobna.

Prevladovali modra in črna

Za modro obleko se je odločila tudi naša veslačica Nina Kostanjšek, ki je bila videti, kot da je pravkar stopila z rdeče preproge. Visok razporek je namreč razkrival enega njenih največjih atributov, za katerim vzdihujejo moški – dolge noge. Obleka je podarila tudi njene vitke roke in ramena, ki jih je Nina izoblikovala v letih veslanja.

Za tradicionalno in vedno elegantno črnino sta se medtem odločili vrhunski plavalki Sara Isakovič in Neža Klančar. Sara Isakovič je blestela v širokih hlačah, ki jih je kombinirala z delno prosojnim zgornjim delom, ki je diskretno razkrival del njenega dekolteja ter mišičastega trebuščka, medtem ko je Neža, ki je od plavalske kolegice mlajša dobro desetletje, izbrala bolj mladostno in igrivo obleko brez rokavov ter z delno prosojnim čipkastim životcem.

Dame so bile res prava paša za oči, ne le zaradi elegantnih oblek, urejenih pričesk in ličenja, saj jih takšnih ne vidimo pogosto, ampak predvsem zato, ker so izžarevale samozavest in prav vse po vrsti so si nadele najlepši modni dodatek – širok nasmeh.

Sara Isakovič v elegantni črnini FOTO: Sandi Fiser/mediaspeed

Dolgonoga veslačica Nina Kostanjšek FOTO: Sandi Fiser/mediaspeed