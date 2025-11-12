Vau, tako je Miha Hercog ob bazenu užival s svojim »sončkom« (FOTO)

Kljub temu da nista več poročen par, sta Miha Hercog in Saša Lendero še vedno dobra prijatelja, sodelavca, predvsem pa predana oče in mama svoji najstniški hčerki Arii.

Dekle, ki je pred nekaj meseci dopolnilo 16 let, raste v pravo lepotico, kako tudi ne, saj je odlične gene podedovala ne le od enega, ampak kar obeh staršev. Prejšnji teden pa je tudi Aria Hercog Lendero, ki je že eno leto dijakinja, dobila prvič v novem šolskem letu priložnost za oddih in očka Miha jo je odpeljal na rajsko Malto.

Tam sta uživala med ogledovanjem znamenitosti in naravnih lepot ter poležavanjem ob hotelskem bazenu, kjer sta se pred temnejšim in hladnejšim delom leta naužila sončnih žarkov in vitamina D.

»Dnevi ob bazenu in očkov sonček,« je razneženi Miha zapisal ob fotografijo sproščenega dvojca. Objava si je prislužila na stotine všečkov ter tudi delno šaljivi komentar glasbenika Ruska Richieja, ki je prepričan, da bo Miha kmalu potreboval orožje, s katerim bo od svoje lepe hčerke odganjal snubce.