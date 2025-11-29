Vedeževalec Blaž svojim gledalcem sporočil slabo novico (VIDEO)

Vedeževalec Blaž oziroma Blaž Knez je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da oddaje Vedeževalec Blaž ne bo več. Ni pa to edina večja sprememba v njegovem življenju. Med drugim je pred njim tudi selitev.

»Mislil sem, da mi bo težko. Ja, bili so lepi spomini. Ne morem reči, da ne. Sem pa dobil veliko priložnosti v tujini. Na Balkanu, v Švici, Avstriji, Nemčiji. Delam devet držav, govorim sedem jezikov in verjemite, jaz se hitro znajdem,« je povedal Blaž. Kot je razumeti, bo še naprej vedeževal tudi pri nas, bo pa medijsko deloval v drugi državi, tako da se bo tudi preselil. »Veselim se nekih novih izzivov, večjega tržišča in več priložnosti. Komaj čakam, da začnem. Da se preselim,« je dejal.

Oddaja ni bila zrežirana

Priznal je tudi, da se ni vedno rad gledal v oddajah. »Ko pogledam svoje oddaje, moram priznati, da se včasih nisem rad gledal. Zdaj pa, ko se pogledam, pa rečem 'uau'. Kako sem si jaz to lahko v tistem trenutku neke takšne besede izmislil. Da sem hitro reagiral na neke odgovore,« je povedal direktno in dodal, da nobena oddaja ni bila zrežirana.

Glede afere, v kateri se ga je omenjalo, pa je povedal, da verjame, da mu je bilo podtaknjeno. »V vsakem zlu je tudi nekaj dobrega,« je še dodal na to.