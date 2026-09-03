Velik dan Valérie Wolf Gang in Boruta Peterlina: prstana jima je prinesel robot (FOTO)

Slovenska umetnica Valérie Wolf Gang in fotograf Borut Peterlin sta 29. avgusta v samostanu Mekinje stopila na skupno življenjsko pot. Poročno slavje, ki se ga je udeležilo več kot sto gostov, je zaznamovalo več posebnih trenutkov – od nastopa vojaškega orkestra do prav posebnega prinašalca poročnih prstanov, robota Jožeta. Med svati je bil tudi Zoran Predin. Peterlin je po poroki na družbenem omrežju objavil dolg in zelo oseben zapis, v katerem je razkril tudi nekaj podrobnosti njune zgodbe. »Z Valerijo sva se spoznala že pred desetletjem in pol. Takrat sva imela vsak zelo drugačno zgodbo. Sodelovala sva pri nekaj projektih, popolnoma profesionalno, brez kakršnih koli grešnih misli,« je zapisal. Kot pravi, sta bila takrat oba drugačna človeka in v povsem drugačnih življenjskih vlogah.

Hvaležen sem za vse, kar sva skupaj že doživela, in veselim se najinega skupnega življenja.

Ob tem je spregovoril tudi o preizkušnjah, ki jih po njegovem mnenju prej ali slej prinese življenje. »Vedno pravim mladim, ne glede na to, kako uspešen si, te bo življenje nekajkrat sesulo. Bodisi finančno, bodisi v razmerju, bodisi zdravje ali pa kar vse hkrati,« je zapisal ter dodal, da vseh kart v življenju pač nimamo v svojih rokah. Danes o svoji izbranki govori z veliko naklonjenostjo. »Valerija je moja druga priložnost v življenju,« je poudaril. »Vsi, ki poznate Valerijo, veste, da je eno veliko sonce. Valerija ima ogromno srce. Vsi poznate njen nasmeh, njen objem, in ko se njej nekaj govori, ona res posluša.«

Izgubila je 71 kilogramov

Peterlin je v zapisu spomnil tudi na veliko življenjsko preobrazbo svoje žene. Wolf Gangova se je namreč v preteklosti spopadala s prekomerno telesno težo, nato pa izgubila kar 71 kilogramov. »V teh dveh peklenskih letih ni le izklesala nove telesne postave, ni le odprla nove življenjske poti, v samotnih nočeh je z lakoto izbrusila svoj diamantno trden karakter v osebo, ki jo poznamo,« je zapisal Peterlin. Prepričan je, da prav iz teh izkušenj izvirata njena moč in veliko sočutje do drugih.

Wolf Gangova je zaposlena v Slovenski vojski, zato ni presenetljivo, da je poroko pospremil tudi vojaški orkester. Poseben pečat slavju je dodal robot Jože, ki je mladoporočencema prinesel prstana in poskrbel za enega najbolj nenavadnih trenutkov poročnega dne. Peterlin je svoj zapis sklenil z besedami, ki najbolje povzamejo njegovo veselje ob novi življenjski prelomnici. »Z največjo radostjo sporočam, da je od 29. avgusta naprej Valerija moja žena,« je zapisal. »Hvaležen sem za vse, kar sva skupaj že doživela, in veselim se najinega skupnega življenja.« Ob tem je dodal, da se veseli vsega, kar še ustvarjata skupaj, pa tudi tega, kar bosta na skupni poti še postala – kot par in vsak zase.

Poročno slavje je združilo več kot sto gostov. FOTO: JAN GODEC