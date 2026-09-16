Velik uspeh za Luko Marčetića: njegov film na treh uglednih festivalih

Film Dekle noči scenarista in režiserja Luke Marčetića bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na treh žanrskih festivalih na obeh straneh Atlantika. Svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Teksasu, konec meseca sledi evropska premiera na festivalu v Strasbourgu, oktobra pa ga bodo predvajali še na festivalu v Sitgesu.

Na Fantastic Festu, ki bo v Austinu v Teksasu potekal med 17. in 24. septembrom, se bo celovečerec potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo, enako na festivalu v katalonskem Sitgesu, kjer so ga uvrstili v sklop Noves Visions, eno izmed tekmovalnih sekcij, v katerih festival išče prihodnost žanrskega filma. Ta v ospredje postavlja eksperimentiranje, nove filmske jezike in formate ter hibridizacijo žanrov, so sporočili producenti. Festival Sitges že skoraj šest desetletij kroji zemljevid svetovnega fantastičnega in žanrskega filma. Letos bo med 8. in 18. oktobrom doživel 59. izdajo, njegov program pa ostaja referenčna točka za filme in avtorje, ki širijo in prestopajo meje žanra.

Vse se zaplete, ko se pojavi skrivnostno dekle z rano na glavi, trdno prepričano, da je superjunakinja. FOTO: Temporama

Na Festivalu evropskega fantastičnega filma v Strasbourgu (Strasbourg European Fantastic Film Festival), ki bo potekal od 25. septembra do 4. oktobra, se bo Dekle noči potegovalo za glavno nagrado mednarodnega tekmovalnega programa ter za nagrado silver melies za najboljši evropski fantastični film. Dobitnik nagrade silver melies se avtomatsko uvrsti v tekmovanje za golden melies, osrednjo nagrado zveze Melies International Festivals Federation. Festival je pomembno francosko prizorišče svetovnega fantastičnega filma z dolgo tradicijo in izrazitim mednarodnim profilom. Med njegovimi dosedanjimi gosti so bili John McTiernan, Terry Gilliam, William Friedkin in Dario Argento.

V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf. FOTO: Temporama

V Strasbourgu so izpostavili način, kako Marčetić gradi like in atmosfero. »Prevzelo nas je, kako lahkotno film združuje čustveno globino z vznemirljivo napetostjo. Gledalca postopoma posrka v svet, v katerem se prepletajo osamljenost, hrepenenje in strah, ter gradi bogato čustveno pokrajino, v kateri ima pomen vsaka gesta, tišina in pogled,« je ob uvrstitvi na festival zapisal njegov umetniški direktor Daniel Cohen.

Pomemben mednarodni uspeh za slovenski film FOTO: Asiana Jurca Avci

Marčetićeva črna romantična komedija žanrske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je superjunakinja, odvija v nočni Ljubljani, preobraženi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. V glavnih vlogah sta nastopila Urban Kuntarič in Lara Wolf. Film sta producirala Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Nastal je v koprodukciji RTV Slovenija, 001 in Studia Cepelin ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.