Slavko Roškar z mariborskega Tezna, oče priljubljenega radijskega voditelja Roberta Roškarja, je tudi letos poskrbel za pravo praznično pravljico. S prazničnimi lučkami že več let skrbi za veselje v tamkajšnjem blokovskem naselju in tudi letos je tako. Njegova okrasitev iz leta v leto dobiva večje razsežnosti. Letos se ni ustavil le pri bloku, v katerem živi, in okoliških drevesih, temveč je praznične lučke napeljal vse do sosednjega stanovanjskega bloka. Pri tem mu je pomagal tudi Robert in še nekateri drugi. Iz okraševanja domačega okolja je z leti nastal velik družabni dogodek, na katerega pridejo tudi drugi znani.

Letos prišli številni glasbeniki

Že lani je bil prižig Slavkovih lučk nekaj posebnega. Dogodka se je udeležil mariborski župan Saša Arsenovič, za glasbo pa so poskrbeli Polkaholiki, Rok Piletič in Damjan Murko. Letošnji glasbeni program je še bolj pester kot lanski. Rok Piletič in Damjan Murko prižiga Slavkovih lučk nista izpustila niti letos, pridružili pa so se jima še Alya, Ines Erbus, Firbci, Gliste in otroški harmonikarski orkester Kontrasti. Na dogodek je prišla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je s Slavkom pritisnila na gumb za prižig lučk. Sodeč po posnetkih, ki jih je na družbenih omrežjih objavil Robert, je letos dogodek na Tezno privabil več tisoč ljudi.

Da obiskovalci ne bi bili lačni in žejni, so poskrbeli tudi za jedačo in pijačo, že pred dogodkom pa sta Slavko in Robert mislila na tiste, ki se bodo pripeljali z avtomobili. Oče in sin sta pred dnevi posnela video, v katerem sta obiskovalcem pojasnila, kje vse lahko parkirajo. Tako nista ničemur želela prepustiti naključju. Slavko je sicer pred letošnjim prižigom lučk povedal, da letos zadnjič pripravlja ta dogodek. A kdo ve, morda ga bodo vseeno prepričali v nasprotno.