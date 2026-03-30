Velika novica: Sanjski moški bo zelo kmalu postal očka

Slovenski javnosti dobro znani obraz iz resničnostnega šova Sanjski moški, Gregor Čeglaj, bo kmalu stopil v novo življenjsko poglavje. Kot razkrivajo njegove nedavne objave na družbenih omrežjih, skupaj z ženo Katlyn pričakujeta prvega otroka.

Gregor Čeglaj je slovensko javnost prvič osvojil leta 2021 kot glavni protagonist priljubljenega šova Sanjski moški. Takrat je gledalce prepričal s svojo karizmo, športnim življenjskim slogom in jasno željo po ustvarjanju družine. Čeprav se njegova televizijska ljubezenska zgodba ni končala uspešno, je svojo srečo našel izven kamer. Po selitvi v Združene države Amerike si je tam ustvaril novo življenje, tako na poslovnem kot zasebnem področju. Na družbenih omrežjih je par delil nežne fotografije, na katerih je v ospredju nosečniški trebušček, spremlja pa jih kratek, a pomenljiv zapis: »Še en mesec«.

Gregor Čeglaj in njegova žena. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Čeglaj danes večinoma živi in dela v ZDA, kjer si je skupaj z bratom ustvaril stabilno življenje. Kljub temu da je v preteklosti večkrat dvignil prah z neposrednimi izjavami, se zdi, da je trenutno v ospredju predvsem njegova družinska zgodba. Novica o prihodu otroka je med njegovimi sledilci sprožila številne pozitivne odzive. Čeglaj, ki je že v času svoje televizijske prepoznavnosti poudarjal pomen ljubezni in družine, zdaj stopa v vlogo, o kateri je nekoč govoril kot o življenjskem cilju.