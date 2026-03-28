Velika sprememba na POP TV: njihova informativna oddaja bo po novem drugačna

Na POP TV se bo zgodila zelo opazna sprememba. Kot je v današnji oddaji 24UR dejala voditeljica Darja Zgonc, se ta oddaja po 18 letih poslavlja od starega studia. Dejala je, da se začenja gradnja novega, sodobnejšega in večjega. A to ne pomeni, da bo do izgradnje novega studia ta informativna oddaja odpadla. V današnji oddaji so pokazali začasno lokacijo, od koder jo bodo snemali do zaključka del. Ta je bila sicer v današnji oddaji še povsem prazna, a bodo do jutri tja prenesli elemente studia, ki so potrebni, da bo oddaja vseeno videti dobro.

»Po 18 letih se poslavljamo od studia, po katerem se zdaj sprehajamo. Tukaj bo zrastel nov, večji, tehnološko naprednejši studio,« je v oddaji povedal Damjan Košec, ki je odgovorni urednik informativnega programa. Kdaj točno bo zaživel ta novi studio, še niso povedali.