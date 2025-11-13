Velika sprememba za Raaya, ostal je brez svojega zaščitnega znaka (FOTO)

Letošnja jesen je, kot kaže, čas velikih sprememb na vseh področjih. Odražajo se tudi v množičnih obiskih frizerjev. Potem ko smo v začetku tedna opazili, da si je pričesko spremenil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, je šel po njegovih stopinjah še glasbenik in producent Aleš Vovk.

Med gostovanjem v eni od radijskih oddaj je moški del glasbenega dvojca Maraaya presenetil z veliko krajšimi lasmi, kot smo ga vajeni. Raay se je namreč dolga leta oklepal preverjenega videza, ki je bil sicer izredno priljubljen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so si fantje pogosto puščali daljše lase.

Tako kratkih las še ni imel. FOTO: Zaslonski Posnetek

Raay je svojo grivo sicer počasi in postopoma krajšal iz fantovske v bolj moško in uglajeno, zdaj pa se je odločil, da naglavno okrasje skrajša celo na manj kot centimeter.

Takšna pričeska je vsekakor veliko bolj priročna, ne zahteva veliko nege, še manj sredstev za oblikovanje, kar pomeni, da bo Raay vsak dan prihranil veliko časa ter ga bo lahko porabil na drugih področjih.