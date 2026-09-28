Velika sreča! Nina Pušlar prvič postala mama

Za Nino Pušlar naj bi se začelo eno najlepših življenjskih poglavij. Na Radiu Aktual so danes v etru sporočili, da je priljubljena pevka po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah postala mama. Za zdaj še ni znano, ali je povila deklico ali dečka, prav tako pevka novice javno še ni potrdila. Da se bo za nekaj časa umaknila z glasbenih odrov, je Nina svojim oboževalcem razkrila že pred junija. Takrat je sporočila, da jo čaka »najlepša vloga njenega življenja«, pozneje pa je tudi javno spregovorila o nosečnosti in novem obdobju, ki jo čaka.

»To poletje je malce drugačno, kot sem jih vajena iz preteklih let. Zelo se veselim vsega, kar prihaja, in uživam v tem obdobju,« je julija povedala v jutranjem programu Televizije Slovenija. Pevka želje po materinstvu v preteklosti ni skrivala. Že pred leti je v enem od intervjujev povedala, da si želi ustvariti družino in imeti otroke, ob tem pa poudarila, da verjame, da se takšne stvari zgodijo takrat, ko je zanje pravi čas.

Poročali smo še o eni zanimivi spremembi. Na spletni strani Bizi smo namreč opazili, da je ob njenem imenu naveden tudi priimek Čož. Ker naj bi bil to priimek njenega partnerja Roka, so se pojavila ugibanja, ali se je pevka morda tudi poročila. Nina poroke javno ni potrdila, zato iz spremembe priimka ni mogoče z gotovostjo sklepati, da sta z izbrancem stopila pred oltar. Tudi svojo zvezo je pevka skrbno varovala pred javnostjo in o zasebnem življenju govorila le redko. Če informacije držijo, ji je življenje v teh dneh prineslo prav tisto, o čemer je pred leti govorila kot o eni svojih največjih želja.