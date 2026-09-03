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24 UR

Velike kadrovske spremembe na POP TV: prihajajo štirje novi novinarji, vrača se tudi znani obraz

Med novimi okrepitvami sta tudi dva novinarja, ki na POP TV prihajata z javne RTV Slovenija.
Vodja uredništva 24UR Metka Majer FOTO: POP TV

Vodja uredništva 24UR Metka Majer FOTO: POP TV

Lara Miklavčič. FOTO: POP TV

Lara Miklavčič. FOTO: POP TV

Leja Hrovat. FOTO: POP TV

Leja Hrovat. FOTO: POP TV

Laura Gomboc. FOTO: POP TV

Laura Gomboc. FOTO: POP TV

Žiga Podkrižnik. FOTO: POP TV

Žiga Podkrižnik. FOTO: POP TV

Vodja uredništva 24UR Metka Majer FOTO: POP TV
Lara Miklavčič. FOTO: POP TV
Leja Hrovat. FOTO: POP TV
Laura Gomboc. FOTO: POP TV
Žiga Podkrižnik. FOTO: POP TV
N. Č.
 3. 9. 2026 | 12:01
4:08
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Na POP TV očitno močno prevetrujejo informativni program. Oddaja 24UR dobiva kar štiri mlade novinarske okrepitve, po nekajletnem premoru se v hišo vrača tudi izkušeni Miha Plementaš. To pa še zdaleč ni vse. Poletje je prineslo nove obraze za voditeljskim pultom, dve novi voditeljici Vizite, konec leta pa bo 24UR doživel še eno največjih sprememb zadnjih let – selitev v nov studio.

V uredništvo 24UR prihajajo Leja Hrovat, Lara Miklavčič, Žiga Podkrižnik in Laura Gomboc. Na POP TV pravijo, da četverica predstavlja novo generacijo novinarjev, od katere pričakujejo tudi nekoliko drugačen pogled na televizijsko poročanje. »Na okrepitve uredništva 24UR smo izjemno ponosni. Ekipi se pridružujejo štirje mladi ljudje, ki sodijo v sam vrh svoje generacije novinarjev,« je ob njihovem prihodu povedala vodja uredništva 24UR Metka Majer.

Lara Miklavčič. FOTO: POP TV
Lara Miklavčič. FOTO: POP TV

Nova četverica sicer televizijskega okolja ne spoznava prvič. Lara Miklavčič in Leja Hrovat sta več let kot študentki delali prav v tej medijski hiši, medtem ko Žiga Podkrižnik in Laura Gomboc na POP TV prihajata z RTV Slovenija.

Majerjeva poudarja, da gre za generacijo, ki medije spremlja in uporablja drugače od starejših generacij, drugače uporablja tudi tehnologijo in ima lahko drugačen pogled na svet. »Prepričani smo, da se bomo zato od njih veliko naučili tudi mi. Da bomo skupaj kakšno stvar pogledali na novo, premaknili ustaljene poglede in širili obzorja,« je dodala.

Leja Hrovat. FOTO: POP TV
Leja Hrovat. FOTO: POP TV

Miha Plementaš se vrača

Po nekajletnem premoru se namreč na POP TV vrača Miha Plementaš, ki je bil dolga leta pomemben del uredništva 24UR. Tokrat bo prevzel vlogo enega od dnevnih urednikov osrednje informativne oddaje. Njegova vrnitev prihaja v precej pomembnem trenutku. Na POP TV namreč za konec leta pripravljajo nov studio 24UR. Pri televiziji poudarjajo, da ne bo šlo zgolj za novo scenografijo in sodobnejšo tehnologijo. Novi studio naj bi omogočil tudi drugačne načine pripovedovanja zgodb ter ponudil nove možnosti novinarjem in voditeljem. »Njegov prihod je še posebej dragocen v času, ko se pripravljamo na eno največjih sprememb 24UR v zadnjih letih, in sicer na nov studio, ki bo konec leta prišel tudi v dnevne sobe naših gledalcev,« pravi Majerjeva.

Laura Gomboc. FOTO: POP TV
Laura Gomboc. FOTO: POP TV

Osrednja oddaja 24UR medtem ostaja v rokah dobro znanih voditeljskih parov, Darje Zgonc in Edija Pucerja ter Petre Kerčmar in Janija Muhiča.

Novosti so gledalci opazili tudi pri dolgoletni zdravstveni rubriki Vizita, ki letos praznuje že 30 let. Vodenje sta prevzeli novinarki Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić. Obe sta sicer že znana obraza informativnega programa, zdaj pa stopata še v novo voditeljsko vlogo. Sandra se je na televizijo vrnila po porodniškem dopustu, Barbara pa je zdravstvene teme že prej redno spremljala kot novinarka.

Žiga Podkrižnik. FOTO: POP TV
Žiga Podkrižnik. FOTO: POP TV

Po več kot 20 letih se je poslovila Polona Zoja Jambrek

Medtem ko na POP TV prihajajo novi obrazi, se je eden najbolj prepoznavnih poleti poslovil. Polona Zoja Jambrek je po več kot dveh desetletjih dela na televiziji avgusta končala svojo pot v zabavni redakciji oziroma rubriki POP IN. POP TV je njen odhod potrdil že junija. Jambrekova se je odločila za veliko poklicno spremembo in se bo posvetila področju psihoterapije. Ota Širca Roš je prav tako zapustila ekipo POP IN in postala sovoditeljica jutranjega radijskega programa Denis Avdić Show.

V zadnjih tednih so po slovenskih medijih zaokrožile tudi informacije o morebitnih novih velikih prestopih. Omenjalo se je predvsem dolgoletnega novinarja N1 Miho Orešnika, ki je v preteklosti že delal na Kanalu A in POP TV, ter celo možnost sprememb v voditeljski zasedbi, da bi Orešnik lahko postal sovoditelj z Nušo Lesar, a to za zdaj še ni uradno potrjeno.

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