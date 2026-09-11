Veliki večer Tjaše in Uroša Steklasa: na odru je solze komaj zadrževal tudi Petar Grašo (FOTO)

Tjaša in Uroš Steklasa sta prvo desetletje skupnega glasbenega ustvarjanja proslavila z velikim koncertom v Hali Tivoli. Večer, ki sta ga pripravljala leto in pol, je združil skoraj 30 glasbenikov, Steklasični orkester, številne goste in razkošno odrsko produkcijo. Koncert se je zaradi prometnega kaosa na okoliških cestah začel s približno 15-minutno zamudo. Uvod je pripadel simfonično-bigbendovski uverturi, nato pa sta na oder stopila še gostitelja večera in občinstvo je z njima zapelo že ob prvih skladbah. Po uvodnem nizu pesmi je sledil prehod v narodnozabavno glasbo, ki je zaznamovala začetke njunega ustvarjanja.

Takrat so se jima na odru pridružili Modrijani, s katerimi sta izvedla dve njihovi veliki uspešnici. Člani skupine so poudarili, da Uroš in Tjaša nista le odlična izvajalca, temveč je Uroš tudi uspešen avtor, ki ustvarja zase in za druge glasbenike. Z Modrijani ju povezuje tudi skupna glasbena preteklost, saj sta jih pred leti spremljala na eni od njihovih turnej. V nadaljevanju so se največje uspešnice prepletale z ognjem, topovi CO2, konfeti in mrzlimi iskrami. Poseben trenutek večera je sledil, ko je Tjaša občinstvo spomnila na leto 2018, ko je v Tivoliju nastopila kot Magnificova spremljevalna pevka. Kmalu zatem se jima je na odru pridružil tudi Magnifico, s katerim sta zapela Silvijo, In ko enkrat bom umrl in Revolution Is My Solution.

Velik poklon mami

Poseben čustveni trenutek večera je sledil, ko je Tjaša spregovorila o svoji mami, ki je tri mesece pred smrtjo obiskala koncert svojega najljubšega pevca, Petra Graša. Tokrat se je odločila, da ji ne bo zapela Pesem za mami, temveč je želela, da ji v njeno čast zapoje skladbo njenega najljubšega izvajalca. Ko je bend začel igrati Graševo uspešnico in je na oder stopil tudi sam pevec, je Tjaša le stežka zadrževala solze, čustva pa je bilo močno čutiti tudi med občinstvom. Grašo je z zakoncema nato zapel tri skladbe, po koncertu pa povedal, da družinske zgodbe ni poznal tako podrobno in da je ob prihodu na oder tudi sam komaj obvladal čustva.

Zaključek večera je pripadel največjim uspešnicam in bisu, ob katerem so se izpod stropa med občinstvo spustili veliki pisani baloni. »To je bil večer presenečenj, za publiko in naju. Uresničevanje otroških sanj, saj sva si tak koncert želela izpeljati, odkar pojeva. Seveda sva krepko presegla načrtovani proračun, a se res nisva zadrževala, saj sva to naredila predvsem za svoji duši in ljubitelje najine glasbe,« sta po koncertu povedala Tjaša in Uroš. Dodala sta, da sta za projekt garala leto in pol. »Na koncu se je vse zložilo kot sestavljanka, v katero smo danes dodali še zadnji košček. Ponosna sva na to, kaj smo ustvarili.«