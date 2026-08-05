Verbotnova odvezala kopalke in razgrela splet: javil se je tudi Golob (FOTO)

Natalija Verboten je svoje sledilce razveselila z dopustniško fotografijo, na kateri je med skalovjem pozirala v kopalkah in pokazala osupljivo postavo. Za objektivom je stal njen dolgoletni sodelavec in prijatelj, priznani fotograf Tibor Golob, ki pevko očitno zna ujeti v pravem trenutku. Natalija bo decembra praznovala abrahama, vendar ji skoraj 50 let po videzu le redki pripišejo. Na fotografiji so pritegnile pozornost tudi odvezane kopalke, ob katerih je pevka hudomušno zapisala: »Preizkušam vzdržljivost vozlov …« Z objavo je znova dokazala, da ji samozavesti, igrivosti in smisla za humor ne manjka.

Pod fotografijo so se hitro zvrstili številni komplimenti navdušenih sledilcev, ki so občudovali njeno postavo in mladosten videz. Med odzivi se je oglasil tudi avtor fotografije Tibor Golob. »In??? Zdržijo??« jo je v šali vprašal ter dodal nasmejane in srčne čustvene simbole. Pevka in fotograf sta tako tudi tokrat pokazala sproščen odnos, ki sta ga skozi dolgoletno sodelovanje očitno dobro izpilila. Natalija pa je z vročo dopustniško fotografijo poskrbela, da bodo njeni sledilci njen decembrski jubilej pričakali še z večjim zanimanjem.