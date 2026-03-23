Veselje do neba: kuharski mojster iz MasterChefa Slovenije je postal očka (FOTO)

Naš kuharski mojster in vodja ljubljanske restavracije Pen Klub, kjer je pred začetkom letošnje predvolilne kampanje koalicijsko kosilo organiziral premier Robert Golob, je postal očka. Da z ženo Anjo pričakujeta prvega otroka, je Mojmir Šiftar oboževalce seznanil že jeseni, ko je tudi dodal, da se bo njegova družinica povečala to pomlad. In malček je očitno čakal prav prvi pomladni dan. Ta je prišel v petek, tri dni pozneje pa so ustvarjalci oddaje MasterChef Slovenija na družabnem omrežju objavili veselo novico, da je njihov Mojmir Šiftar postal očka.

»Iskrene čestitke celotni družini ob prihodu malega čudeža. Naj bodo dnevi polni ljubezni, topline in nepozabnih prvih trenutkov. Komaj čakamo, da vidimo, kaj vse vama bo zakuhala vajina mala sreča,« so hudomušno zaželeli kulinaričnemu mojstru k objavi dodali še fotografijo male ročice v oblačilcu, ki ga krasi logotip ljubljanskega kliničnega centra, kjer je Anja, kot kaže rodila. Novopečenima staršema čestitamo tudi v našem uredništvu in jim želimo obilo prijetnih trenutkov.