Vesna Janković delila fotografije hčerke Julije, ki odrašča v dih jemajočo lepotico

Čeprav Vesna Janković svoje zasebno življenje skrbno varuje in hčerke ne izpostavlja javnosti prepogosto. Nekdanja snaha ljubljanskega župana Zorana Jankovića ko gre za družino prisega na diskretnost, ob posebni priložnosti, kot je 20. rojstni dan njune Julije, pa se je vendarle odločila podeliti nekaj fotografij iz hčerkinega otroštva.

Da je Julija vsaj tako lepa kot mami, je jasno že na prvi pogled, ta kompliment pa so jima podelili tudi sledilci v komentarjih. Svežo fotografijo s hčerko je Vesna sicer delila že prejšnji teden, ko je na Instagramu izrazila hvaležnost preteklemu letu 2025, za katero pravi, da je bilo do njene družine dobro in prizanesljivo. Ob fotografijah, ki jih 50-letnica občasno podeli na spletu, je nemogoče verjeti, da letos srečuje Abrahama.