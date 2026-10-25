Vesna Janković je ob abrahamu odprla dušo: »Bile so solze, ki jih nihče ni videl ...« (FOTO)

Nekdanja manekenka, televizijska voditeljica in podjetnica Vesna Janković je nedavno dopolnila 50 let. Okrogli jubilej je proslavila v družbi družine in prijateljev, po praznovanju pa na družbenem omrežju Facebook objavila čustven zapis, v katerem se je ozrla na svojo življenjsko pot. Nekdanja žena Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je odkrito priznala, da za njenimi petimi desetletji niso le lepi spomini, temveč tudi številne preizkušnje, o katerih javnost ne ve veliko.

»Petdeset let … Ko izgovorim to številko, se za trenutek ustavim in pomislim, koliko zgodb, spominov, solz, smeha, padcev in ponovnih vzponov je skritih za njo,« je zapisala. Ob tem je priznala, da življenje do nje ni bilo vedno prizanesljivo. »Bile so solze, ki jih nihče ni videl, in bitke, za katere vem samo jaz. A prav vse to me je oblikovalo v osebo, kakršna sem danes,« je razkrila. Vesna, ki se je v devetdesetih letih uveljavila kot manekenka, pozneje pa jo je bilo mogoče spremljati tudi na televizijskih zaslonih, se danes posveča predvsem podjetništvu. Iz zakona z Juretom Jankovićem ima sina Valla in hčerko Julio, na katera je, kot je že večkrat poudarila, izjemno ponosna.

Vesna in Jure Janković FOTO: Mediaspeed.net

Prav družina je imela osrednjo vlogo tudi pri praznovanju njenega abrahama. V svojem zapisu se je posebej zahvalila otrokoma in ekipi njene restavracije Magnet, ki so poskrbeli za izvedbo praznovanja. »Iz srca HVALA prav vsakemu izmed vas! Hvala vsem, ki ste del mojega življenja. Predvsem mojima zlatima otrokoma Vallu in Julii, našemu,« je zapisala in izpostavila tudi trud ter gostoljubje ekipe, ki je poskrbela za praznično vzdušje. Ob tem je razkrila, da danes na življenje gleda drugače kot nekoč. »Pri petdesetih ne štejem več toliko let, ampak trenutke, ki so mi vzeli dih, objeme, ki so me potolažili, in ljudi, zaradi katerih je življenje lepše.«

»Nisem več tista, ki sem bila nekoč«

Jankovićeva je v preteklosti že poudarjala pomen zdravega življenjskega sloga, gibanja in notranjega miru. Kljub številnim poslovnim obveznostim si prizadeva ohranjati ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Ob jubileju pa je spregovorila predvsem o spoznanjih, ki jih je pridobila skozi leta. »Če me je življenje česa naučilo, me je tega, da nič ni samoumevno. Da je treba ljubiti, dokler imamo priložnost, odpuščati, ko zmoremo, in ceniti vsak nov dan, ki nam je podarjen,« je poudarila.

»V novo desetletje stopam z nekaj več gubicami, z veliko življenjskimi izkušnjami, morda z nekaj brazgotinami na duši, a predvsem s srcem, polnim hvaležnosti.« Svojo izpoved je sklenila z mislijo, ki razkriva, kako močno so jo življenjske izkušnje zaznamovale: »Nisem več tista, ki sem bila nekoč. Sem pa ženska, ki je marsikaj prestala, se veliko naučila in še vedno verjame v dobro, ljubezen in lepe trenutke, ki prihajajo.« Ob tem se je zahvalila vsem, ki so na kakršen koli način zaznamovali njeno življenjsko pot. Kot pravi, v novo poglavje vstopa z ljubeznijo, hvaležnostjo in zaupanjem v prihodnost.