Vid in Domen Valič sta se dolgo izmikala, koncu pa očetu le izpolnila veliko željo

V ljubljanskem Centru kulture Španski borci je bilo na premieri družinske komedije Dediščina še posebej živahno. Na gledališkem odru so namreč prvič v skupnem projektu moči združili priljubljeni igralci Iztok Valič ter njegova sinova Vid in Domen. Po več mesecih priprav so občinstvu predstavili komedijo, v kateri se prepletajo družinski odnosi, ljubezen, denar in številni komični zapleti. Premiere so se udeležili številni znani obrazi, med njimi tudi predsedniški par, gledalci pa so nastopajoče nagradili z navdušenim odzivom.

Kar nekaj ljudi nama je reklo, da je oče najboljši.

Zamisel o skupni predstavi je dolgo zorela predvsem pri Iztoku, ki si je zelo želel stopiti na oder z obema sinovoma. Domen je nastanek projekta hudomušno pojasnil z očetovim dolgoletnim prigovarjanjem. »Ko sva bila še v šoli, nama je oče vedno težil: 'Kdaj boš pa tist šus popravil?' Odkar sva odrasla, nama je pa stalno težil: 'Kdaj bomo pa kaj skupaj ušpičili?' Zato, da si ga končno spraviva z grbe, sva se odločila, da narediva predstavo z njim,« je dejal. Dogajanje komedije, razdeljene na tri dejanja, je postavljeno v zakulisje dobrodelne gala večerje, kjer se prepletajo sveža ljubezen, družinske napetosti in vprašanja o denarju. Predstava združuje gledališko igro, ples, petje, stand up, imitacije in skeče, zato občinstvu ponuja precej več kot zgolj klasično komedijo. Ob številnih humornih prizorih ustvarjalci poskrbijo tudi za nekoliko bolj čustven zaključek.

Vid in Domen sta po premieri poudarila, da je bilo sodelovanje z očetom posebno doživetje. »Kar nekaj ljudi nama je reklo, da je oče najboljši. Nama je pri tem izziv tudi to, da nikoli ne veš, kaj bo prišlo iz njega,« sta v smehu povedala in dodala, da ima Iztok izjemno igralsko kilometrino ter je še vedno v odlični formi. Tudi prizorišče premiere ni bilo izbrano naključno. Iztok je Španske borce dolga leta vodil, njegova sinova pa sta tam preživela velik del otroštva, spremljala predstave in spoznavala gledališko zakulisje. Prav tam se je začela razvijati njuna ljubezen do nastopanja.

»Veseli me, da so se naši urniki končno ujeli, da smo se lotili skupne predstave, kar je bila moja dolgoletna želja,« je povedal Iztok, ki se že veseli prihajajočih nastopov po Sloveniji. Valiči bodo tako v prihodnjih mesecih veliko časa preživeli skupaj, ne le na odru, temveč tudi na poti med posameznimi prizorišči. Če gre soditi po odzivu občinstva na premieri, je družinsko sodelovanje že obrodilo sadove.

Na odru jih poleg družinskih vezi povezuje ljubezen do igre. FOTO: ROK DEŽELAK