To so vse kandidatke za Miss Slovenije 2026, glasujte za svojo favoritko (VIDEO)

Najlepša Slovenka bo slovesno razglašena na finalni prireditvi Miss Slovenije 2026, ki bo 29. marca 2026 v Ljubljani. Letos po dolgem času dogodek ni namenjen le povabljenim, zato so na voljo tudi vstopnice za širšo javnost. Slovenske novice bomo tudi tam! Vabimo vas, da si že zdaj ogledate video predstavitve kandidatk. Za svojo favoritko lahko tudi glasujete, saj bomo na prireditvi slovesno razglasili tudi Miss Slovenskih novic. Prireditev si boste lahko ogledali tudi v živo, na njej se bo obiskovalcem in gledalcem predstavilo 15 deklet, ki jih tudi letos predstavljamo v videoposnetku in besedi, in sicer v vrstnem redu, kot se bodo predstavile na modni stezi. Lastnica licencenad letošnjo zasedbo ne skriva navdušenja: »Vsaka posebej je resnično zanimiva. Zdi se mi, da ima vsaka od njih zelo močno vsebino in prepričana sem, da bo projekt dekletom dobro služil tudi po koncu tekmovanja – za njihovo življenje, glede na njihove interese, zanimanja in cilje.«

Izbor najlepše Slovenke se že vrsto let ne vrti le okoli lepote. Dekleta, ki sodelujejo na izboru za miss Slovenije, morajo imeti več kot le lep obraz, imeti morajo še druge odlike, prav vse je pomembno. »Ko sem prevzela organizacijo, sem si jasno zadala cilj, da projekt Miss Slovenije preseže okvir klasičnega lepotnega tekmovanja,« je za Slovenske novice povedala Jelka Verk. »Projekt smo vsebinsko nadgradili z izobraževanji, sodelovanjem s slovenskimi podjetji ter poudarkom na podjetništvu, trajnosti, digitalni pismenosti in osebni rasti. Finalistke danes niso zgolj tekmovalke, temveč mlade ženske, ki skozi projekt pridobivajo konkretna znanja, samozavest in širino razmišljanja. Velika sprememba je tudi v tem, da projekt Miss Slovenije ni več le en večer v letu, temveč celoletni proces. Gradimo skupnost, povezujemo gospodarstvo in lokalna okolja ter ustvarjamo prostor, kjer se slovensko ne le podpira, temveč tudi živi.« Da mlade ženske projekt Miss Slovenije prepoznavajo kot priložnost za osebno rast, izkušnje in nove poti, potrjujejo tudi številke: letos se je na izbor prijavilo več kot 170 deklet iz vseh koncev Slovenije. A finalistk je le 15, le ena pa bo nosila krono.

Kateri bo krono predala aktualna miss Amadea Zupan, bomo torej izvedeli konec meseca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. »V desetih letih, kolikor skrbim za organizacijo projekta, smo skupaj s partnerji, sodelavci in številnimi lokalnimi okolji gradili zgodbo povezovanja, zaupanja in skupnih vrednot. Miss Slovenije je v tem času postal več kot projekt, postal je skupnost ljudi in podjetij, ki verjamejo v sodelovanje, odgovornost in podporo slovenskemu. Vsako leto smo skupaj rasli, se prilagajali izzivom in poskušali iz vsake situacije ustvarili priložnost. Finale na Gospodarskem razstavišču tako ni le dogodek, temveč simbol poti, ki smo jo v teh letih prehodili – poti, ki temelji na srčnosti, povezovanju in skupni viziji,« je poudarila Verkova. Poleg najbolj zaželenega bodo podelili tudi naziv miss Slovenskih novic, ki jo boste izbrali vi, dragi bralke in bralci.

Glasovanje bo potekalo od 14. 3. 2026 do vključno 25. 3. 2026. Zmagovalka glasovanja za Miss Slovenskih novic bo predstavljena 29. marca na finalni prireditvi Miss Slovenije 2026. Kandidatke so v športnih oblačilih With You Label, za ličenje in frizuro je poskrbel Golden Boys. Fotografije je posnel Dejan Nikolić.

To so vse kandidatke za Miss Slovenije

Prva se bo predstavila Elin Kos, 21-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko, študentka drugega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Finančna pismenost je pomembna življenjska veščina, ki posamezniku daje varnost in stabilnost, meni Elin, in še, da sta zelo pomembni osebna rast in srčna plat človeka. Devet let je obiskovala Konservatorij za glasbo in balet. »Ples me je naučil discipline, vztrajnosti in predanosti – vrednot, ki jih danes prenašam na vsa področja življenja.« Danes svojo disciplino in strast usmerja v fitnes, pilates ter raziskovanje kultur, ki ji širijo obzorja. »Verjamem, da lahko iskrena beseda in pozornost nekomu spremenita dan. Živim s pozitivnim pogledom na svet.« Opisala se je kot energično in zanesljivo osebo, ki vedno poprime za delo in je pripravljena stati ob strani drugim, saj ji iskrena srčnost in podpora pomenita vse.

Številko dve ima Mimi Kete, 23-letnica iz Portoroža, koreografinja, plesalka in učiteljica plesa. »Moje življenje je od nekdaj tesno povezano s plesom, ki ga danes kot koreografinja in učiteljica prenašam na vse generacije. Svoje delo vidim kot priložnost, da mladim pomagam krepiti samozavest, vztrajnost in disciplino, ki so ključne za njihovo prihodnost in razvoj,« pravi. Sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, saj želi aktivno prispevati h krepitvi skupnosti. Za 15-letno vztrajnost v plesni umetnosti je bila nagrajena z zlato značko Mete Vidmar – priznanjem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, poimenovanim po ustanoviteljici prve slovenske šole za moderni umetniški ples. »To je potrditev, da se vztrajnost vedno obrestuje.« »Projekt Miss Slovenije je priložnost, da pokažem prave vrednosti in dokažem, da se s trudom da doseči vse. Uspeh vidim v tem, da nenehno rasteš in s svojim delom pustiš nekaj dobrega v družbi.«

Taja Škarjot se bo predstavila tretja. Osemnajstletna Ljutomerčanka obiskuje ekonomsko gimnazijo. Pravi, da je samozavestna in topla oseba, ki se rada smeji: »Verjamem, da nasmeh odpira vrata, povezuje ljudi in polepša še tako zahteven dan.« Pravi, da je odgovorna in vztrajna, navezana na svojo družino, ki ji predstavlja največjo oporo in motivacijo. Velik pomen pripisuje skrbi za duševno zdravje: »Notranje ravnovesje je temelj samozavesti, uspeha in iskrenih odnosov.« Rada ima dolge sprehode v naravi, kjer najde mir in navdih za pisanje poezije. »Ta mi omogoča, da izrazim svoja čustva, razmišljanja in pogled na svet ter da skozi besede rastem kot oseba.« Rada sprejema nove izzive, vsak korak iz cone udobja jo naredi močnejšo in bolj zrelo, pravi še, da mladost ni omejitev, temveč priložnost, da slediš svojim vrednotam in pogumno ustvarjaš svojo prihodnost.

Številko štiri ima Gaia Pangerc, 21-letna Primorka, Izolanka. »Morje, sonce in veter v laseh so oblikovali moj odprti, topli in energični značaj. V meni se prepletajo športna duša, empatično srce in neizmerna volja do tega, da vsak trenutek življenja doživim z nasmehom in polnimi pljuči,« pravi. Že v osnovni šoli je vedela, da si želi postati odvetnica. »Želim si pomagati ženskam, žrtvam spolnih zlorab, da ponovno najdejo svojo moč, pogum in vero vase.« Dela kot učiteljica plavanja, leta plavalnih treningov so jo naučila discipline, vztrajnosti in zaupanja vase ter tega, kako plavati skozi življenje tudi takrat, ko so valovi visoki in cilji oddaljeni. Rada teče, obiskuje fitnes, izvaja jogo, pozimi smuča. Igra klavir, privlačita jo teater in filmska industrija, saj jo fascinira raziskovanje človeške narave, čustev in neizrečenih zgodb, ki jih nosimo v sebi. Verjame, da energija, ki jo dajemo, vedno najde pot nazaj k nam, zato »gradim na pristnih odnosih in globokih prijateljstvih. Moji prijatelji so moj varni pristan, moja opora, navdih.«

Peta se bo predstavila Lara Žgajnar, 22-letna študentka zakonske in družinske terapije iz Grosuplja. Je energična, pozitivna in polna življenja. Verjame v moč volje, poguma in iskrenosti – v to, da lahko z odprtim srcem in pravim odnosom ustvarjamo spremembe. Sreča pogosto ni v velikih stvareh, temveč v zavestnem odnosu do sebe in sveta. »Moja velika strast je glasba. Rada nastopam, pojem in ustvarjam stik s publiko. Umetniško izražanje mi predstavlja pomemben del življenja – je prostor, kjer lahko začutim sebe in svoje najgloblje misli.« Ukvarja se s športom, obiskuje fitnes in uživa v gibanju, ki ji daje energijo in ravnovesje. V tekmovanju Miss Slovenije vidi priložnost za osebno rast, nova znanja in izkušnje. »Miss ni le zunanja lepota, temveč celostna podoba ženske – njene energije, srčnosti, vrednot in sposobnosti, da s svojim glasom navdihuje druge.«

Šesta bo na oder stopila Eva Žižek, stara je 21 let, prihaja iz Cerkelj na Gorenjskem. Po izobrazbi je ekonomska tehnica, trenutno študentka drugega letnika podjetništva na Gea College. »Za študij podjetništva sem se odločila, ker se mi zdi to izjemno uporabno znanje za življenje, saj mi omogoča razumevanje poslovnega sveta, razvijanje lastnih idej in samozavestno ustvarjanje priložnosti na različnih področjih. Trenutno opravljam študentsko delo v logističnem podjetju, kjer se vsak dan srečujem z vrsto izzivov.« V prostem času gre najraje v naravo, kjer se umiri in si zbistri misli, obenem prav tam pogosto dobi nove ideje in navdih za svoje načrte. Projekt Miss Slovenija ji je dal zelo veliko, pravi: »Naučil me je discipline, odgovornosti in tega, kako pomembna sta sodelovanje in medsebojna podpora med ženskami. Zrasla sem kot oseba, postala bolj samozavestna in pogumna pri izražanju svojih mnenj.« V prihodnosti si želi zgraditi uspešno kariero na področju podjetništva in postati ženska, ki s svojim zgledom navdihuje druge. »Verjamem, da prava lepota izhaja iz samozavesti, srčnosti in poguma slediti svojim ciljem.«

Številko sedem ima Dajana Mijatović, 20-letna študentka politologije iz Domžal. Verjame v moč sodelovanja in aktivnega vključevanja v skupnost, saj meni, da lahko prav vsak s svojo energijo in idejami prispeva k pozitivnim spremembam. Pomembni sta pristnost in iskrenost, meni, da je to temelj vsakega odnosa. Motivirajo jo manjše zmage, jo opolnomočijo in pripomorejo k njeni osebni rasti, pravi. »Prava osebna rast se začne, ko stopimo iz cone udobja, saj nas novi izzivi, pogum in pripravljenost na spremembe oblikujejo v močnejšo in bolj samozavestno osebo.« Družina je njeno varno zavetje in največja podpora. S folkloro ohranja odnos do korenin, pravi in še, da rada bere, redno obiskuje tudi fitnes, kjer skrbi za zdravje in dobro počutje ter si zbistri misli po napornem dnevu. »Želim si, da bi si me ljudje zapomnili po moji iskrenosti, toplini in pogumu, saj vsako oviro sprejmem kot izziv, ki me bo naučil nekaj novega.«

Osma se bo predstavila Julija Golob, stara je 19 let in študira računalništvo. Privlači jo svet tehnologije, ker ponuja neskončne možnosti ustvarjanja in reševanja problemov. Rada ima izzive in občutek, da z znanjem lahko nekaj konkretnega zgradi ali izboljša. V prostem času najraje pobegne v naravo, kjer se sprehaja s psom. »Živali mi veliko pomenijo, učijo me potrpežljivosti, pristnosti in preprostega veselja. Poleg tega cenim iskrene odnose in kakovostno druženje z ljudmi, ki mi veliko pomenijo.« Pravi, da je pozitivna, odprta in zanesljiva oseba, vedno pripravljena pomagati, saj jo to osrečuje in izpolnjuje. »Želim si ustvariti kariero, ki me bo navdihovala in mi omogočala osebno rast, hkrati pa ohraniti čas za ljudi in stvari, ki mi dajejo energijo.«

Številko 9 ima Ana Elez, stara je 25 let, prihaja iz Zagorja ob Savi. Študira digitalni marketing, njena izobrazba pa je povezana tudi s farmacevtskim področjem, ki ji je dalo disciplino, odgovornost in globoko spoštovanje do zdravja ter ljudi, pravi. »Sem ženska kontrastov – premišljena, a kreativna. Ambiciozna, a prizemljena. Rada imam strukturo in ideje, ki premikajo meje. Navdihujem se v estetiki, a verjamem, da lepota brez vsebine nima prave teže.« Moda je zanjo način izražanja, podjetništvo pa pogum, da vizijo spremeniš v realnost. Ne verjame v eno samo pot, pač pa v povezovanje – zgodb, ljudi, idej. Projekt Miss Slovenije ji ni dal le izkušnje, pravi: »Dal mi je rast. Naučil me je, da prava samozavest ne izhaja iz primerjanja, ampak iz sprejemanja sebe. V času, ko se tako hitro merimo z drugimi, se mi zdi najpomembneje ostati zvest svoji poti.« Je ambiciozna in delovna, v sebi še nosi radovednega otroka, ki raziskuje in si upa sanjati na glas. »Prav ta del mene je moj največji kapital. Ohranja me pristno.«

Deseta se bo predstavila Nika Amon, stara je 20 let, prihaja iz Šmarja pri Jelšah, je študentka Fakultete za uporabne družbene študije, smer mediji in novinarstvo. Pravi, da je preprosta, nasmejana in čustvena oseba, ki verjame, da je v vsaki situaciji najlepše ostati zvest samemu sebi. Skozi življenje jo vodi iskrenost do sebe in do drugih. Navdihuje jo povezovanje, poslušanje zgodb ter ustvarjanje pristnih in toplih odnosov. »Družina mi pomeni vse. Je moja opora, varnost in največja motivacija v vseh življenjskih obdobjih. Prav vrednote, ki sem jih dobila doma, so me oblikovale v osebo, kakršna sem danes.« Njena velika strast je ples, s katerim se je ukvarjala 13 let, svoje znanje pa predaja kot plesna trenerka. Ples je način izražanja, ob katerem se počuti svobodno, samozavestno in sproščeno, skozi gibanje lahko pokaže svoja čustva, ki jih kdaj ne more opisati, pravi. S projektom Miss Slovenije se je osebnostno še dodatno razvila, stopila iz cone udobja ter okrepila zaupanje vase in v svoje mišljenje. »Vidim se kot mlado žensko, ki ostaja zvesta sebi, svojim vrednotam in sanjam. Verjamem, da prava lepota izhaja iz nas samih, topline, iskrenosti in poguma, da si to, kar si, brez pretvarjanja.«

Številko 11 ima Larisa Ozimek, 21-letnica pravi, da je iskrena, odprta, nasmejana, vesela in pozitivna oseba. Doma je v vasi Sela pri Šumberku v Občini Trebnje. Študira kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Delo z ljudmi jo veseli in navdušuje. »Verjamem, da so najbolj pristni odnosi ključ do uspeha,« pravi in dodaja, da je vedno avtentična, saj je pomembno, da smo, kar smo. Rada ima iskrene pogovore, zlasti tiste, s katerimi pozitivno vpliva na ljudi okoli sebe. Slednje počne tudi prek plesa, ki ga je trenirala 10 let, bila je mažoretka, zdaj je trenerka in tudi tako, pravi, izraža sebe in svoja čustva.

Dvanajsta se bo predstavila Elvira Zalokar, 20-letnica iz Šmarjete. Obiskuje ekonomsko šolo. Rada ima zapolnjen urnik in različne izzive. Aktivnost in raznolikost jo motivirata, ji dajeta občutek napredka in izpolnjenosti. Družina ji pomeni največ. Neskončno sem hvaležna, da je bila prav družina tista, ki me je držala pokonci, ko sem zbolela za KVČB, pravi: »Če takrat ne bi imela njih, danes ne bi bila tu, kjer sem. Njihova brezpogojna podpora mi daje občutek varnosti, hvaležna sem, ker vem, da bi zame naredili vse – prav tako, kot bi jaz naredila vse zanje.« Sprostitev najde v naravi, kjer se umiri in spet poveže s seboj. V prostem času rada ustvarja in se izraža tudi na družbenih omrežjih. Pomembno ji je, da ostaja zvesta sebi.

Trinajsta bo na oder stopila Nina Koščak, 25-letnica iz Cerkelj na Gorenjskem je trenutno zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Veseli jo delo, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ljudi in razumevanju sveta, v katerem živimo. V prostem času najraje zaide v fitnes, to ji daje občutek moči, discipline in vztrajnosti. »Gibanje je način, da ostanem v stiku s seboj, s svojim telesom in svojo energijo.« Rada bere, knjige hranijo um in srce, pravi in še, da uživa v vsebinah, ki jo spodbujajo k razmišljanju, širijo obzorja ter pomagajo osebno rasti. Projekt Miss Slovenije je priložnost, da stopi iz cone udobja. »Veliko sem se naučila o samozavesti, sprejemanju sebe in o tem, kako pomembno je, da ostanem zvesta svojim vrednotam.«

Številko 14 ima Zala Šarabon, 22-letnica iz Tržiča študira kozmetiko. »Prava lepota se začne od znotraj in moja želja je, da jo pomagam ljudem prepoznati ter poudariti tudi navzven.« Izpolnjujejo jo ustvarjalnost, občutek za estetiko in delo z ljudmi; ne vidim le nohtov, kože, temveč stik, zaupanje in nasmeh, ki ga človek odnese s seboj, pravi. Ko ni med knjigami, ima v rokah kitaro. Glasba je njen prostor miru in navdiha, z njo se sprošča. »Uči me poslušati sebe in druge.« Ne čaka na priložnosti, ustvari si jih sama, pove: »Stopim korak dlje. Poskusim. Tvegam. Rastem. Pogum in vztrajnost nas vodita dlje kot strah, zato si z vsakim korakom gradim pot proti svojim ciljem.«

Zadnja, petnajsta, se bo predstavila Taja Kac, stara je 22 let in zaključuje študij na Fakulteti za dizajn. Doma je v okolici Dravograda, kjer so jo vse življenje spremljale živali in narava. »Ravno zaradi tega pri svojem oblikovanju črpam navdih iz naravnih materialov in organskih oblik.« V prostem času najraje riše in oblikuje. Največjo strast je našla v oblikovanju modularnega pohištva in iskanju fleksibilnih, prilagodljivih rešitev za različne prostore. Rada ustvarja premišljeno, a z občutkom za čistost in funkcionalnost prostora, sklene.