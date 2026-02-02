Vikend kot iz pravljice, Bratuškova raznežila Slovenijo: »Najboljši je domač«

Alenka Bratušek, znana slovenska političarka in nekdanja predsednica vlade ter sedanja ministrica za infrastrukturo, je to soboto svoje sledilce na Instagramu presenetila z domačim fotografskim utrinkom iz kuhinje. Bratušek je delila fotografijo pravkar pečenega jabolčnega zavitka in ob njej zapisala: »Najboljši je domač. Ko hiša zadiši po jabolkih in cimetu, je dan takoj lepši.« Objavo je spremljal topel, domač ton, ki razkriva njeno ljubezen do tradicije in preprostih užitkov.

Čeprav je politično zaposlena skoraj ves teden, Bratuškova rada izkoristi vikende za sprostitev in družinske trenutke. V preteklosti je že delila fotografije svojih kulinaričnih stvaritev, od prazničnih tort do domačih kosil, s katerimi povezuje svojo ljubezen do domače kuhinje in tradicionalnih okusov. Ena izmed nedavnih objav je pokazala, da je med prazniki spekla torto, ki jo je ponosno delila s sledilci pred praznično okrašeno smreko. Bratuškova pogosto spodbuja tudi druge, naj cenijo domače okuse in lokalne običaje – od njenih pohodov po slovenskih gorah do trenutkov, ki jih preživi v naravi in jih deli s širšo javnostjo. Na ta način povezuje politično kariero s pristnim življenjskim slogom, ki nagovarja številne Slovence in Slovenke.

Alenka Bratušek je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske politike; je prva ženska, ki je vodila vlado Republike Slovenije, in ima bogato politično kariero tako v državnem zboru kot na ministrskih položajih. Znana je po tem, da svojo javno vlogo povezuje s sodobnimi mediji – predvsem Instagramom – kjer pogosto deli trenutke iz svojega vsakdana in s tem poudarja pomembnost slovenskih vrednot, kot so družina, tradicija, skrb za dom in naravo.

