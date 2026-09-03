Vila Bojana Križaja še vedno išče kupca: nekoč 1,8 milijona, zdaj cena skoraj prepolovljena

Nekoč razkošna vila nekdanjega slovenskega smučarskega asa Bojana Križaja nad Tržičem že več let išče novega lastnika. Kot poroča Gorenjskainfo.com, so zanjo ob začetku prodaje želeli 1,8 milijona evrov, zdaj pa je oglaševana za 999.000 evrov. Posest ponuja notranji bazen, wellness s savno, teniško igrišče in skoraj dva hektara zemljišča, a bo moral novi lastnik po navedbah iz oglasa računati tudi na prenovo, saj je kar v zapuščenem stanju, kot navajajo nekateri viri.

Križaj si je prostorno vilo na robu tržiškega naselja Ravne zgradil leta 1999. Leta 2018 se je preselil v Ljubljano, približno od takrat pa nepremičnina išče novega lastnika. Gre za veliko zasebno posest na sončni lokaciji nad Tržičem, tik ob robu gozda. Glavna vila meri 856 kvadratnih metrov, pomožni objekt pa še 250 kvadratnih metrov. Skupaj objekta obsegata kar 1106 kvadratnih metrov. Tudi zemljišča ni malo. Posest meri 18.768 kvadratnih metrov oziroma skoraj 1,9 hektarja in je ograjena. Fotografije z oglasa si lahko ogledate na nepremicnine.net.

Leta 1999 si jo je zgradil na skoraj dva hektara velikem zemljišču na robu tržiškega naselja Ravne. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Bazen, savna in teniško igrišče

Vila ima velike in svetle bivalne prostore ter panoramska okna s pogledom na naravo. Med najbolj izstopajočimi deli posesti je notranji bazen z wellnessom in savno, ki omogoča uporabo skozi vse leto. Na zemljišču je tudi lastno teniško igrišče, urejeni travniki in del gozda. Po navedbah prodajalca lega zagotavlja veliko zasebnosti. Na posesti stoji še pomožni objekt, ki ga je mogoče uporabljati kot dodatne bivalne prostore ali za shranjevanje. V oglasu je navedeno tudi, da imata obe stavbi gradbeno in uporabno dovoljenje.

FOTO: nepremicnine.net

Cena se je močno znižala

Najbolj zanimiva pa je gotovo cena. Ko je bila nepremičnina prvič naprodaj, so zanjo želeli 1,8 milijona evrov. Danes je cena precej nižja in je posest na nepremičninskem portalu oglaševana za 999.000 evrov. To pomeni, da se je cena skozi leta znižala za več kot 800.000 evrov. Vila sicer potrebuje prenovo, med njenimi prednostmi pa v oglasu izpostavljajo tudi dobro dostopnost do Kranja, Bleda in Ljubljane.

Križajeva vila stoji na kraju, kjer je bilo nekoč poslopje v lasti jugoslovanske vojske, imenovali so ga Maršalat. Tja je namreč rad zahajal nekdanji predsednik Jugoslavije maršal Josip Broz - Tito, ki je lovil muflone in kozoroge na območju Ljubelja in Zelenice. Menda so mu domači lovci tako spretno nastavili kapitalce, da jih je lahko streljal kar iz avtomobila.

O Križajevi vili smo v Slovenskih novicah nazadnje poročali junija 2024, ko je bila po večjem znižanju naprodaj za 1,3 milijona evrov. Takrat je nepremičninski posrednik Brane Koželj povedal, da je po znižanju cene zanimanja precej, predvsem med tujci, vendar prodaja še ni bila dogovorjena. Vila je sicer na trgu že od leta 2018, ko so zanjo želeli 1,8 milijona evrov, leta 2020 pa jo je bilo mogoče najeti za 9500 evrov na mesec.

Leta 2021 je le malo manjkalo, da bi vila končala na spletni dražbi. Zaradi izterjave Križajevega dolga jo je sprožilo podjetje Hiša Plus, izklicna cena pa je znašala milijon evrov. Dražbo so tik pred začetkom prekinili, po takratnih neuradnih informacijah pa naj bi se Križaj z upnikom dogovoril, da bo nepremičnino raje prodal sam, saj bi tako lahko iztržil več.