Vili Resnik in Alya se poznata s terena, Vili ne skopari s pohvalami kolegice

Po letu, v katerem sta proslavila svoja žlahtna jubileja – Alya je v Cankarjevem domu nazdravila 25-letnici, Vili pa v Cvetličarni 30-letnici samostojne kariere –, sta Vili Resnik in Alya pripravljena na nove izzive. Na povabilo prekaljenega avtorja Roka Lunačka, ki v zadnjih letih piše pesmi skoraj izključno za svojo skupino Flirrt, sta posnela nalezljivo budnico Dobro jutro, dober dan. »Poznava se s terena, s špilov, snemanj in podobno. O tem, koliko časa se že srečujeva, raje ne bi, ker sva še mlada, se pa poznava že dolgo,« se namuzneta pevca. Alya doda: »Meni je Vili od nekdaj všeč, ker je pozitiven, nasmejan, vedno se potrudi, da je publika zadovoljna, da ljudje plešejo in se imajo fajn. Da ne govorim o njegovem glasu, ki je eden mojih najljubših slovenskih vokalov.«

Pa tudi Vili ne skopari s pohvalami kolegice: »Alya je imela vedno dobro muziko, ne zamerite pa mi, če sem iskren in rečem tudi, da se je na odru ali pred kamero vedno dobro gibala in bila seksi. Prepričala me je z muziko, vse drugo pa je tisto, s čimer je postala nekaj več in osvaja občinstvo že vsa ta leta.«

Vstajata zgodaj zjutraj

Kako so videti njuna jutra in dnevi, glede na to, da nastopata predvsem ponoči? Alya ni zaspanka: »Ne boste verjeli, ampak čeprav hodim z nastopov ponoči in hodim tudi sicer pozno spat, ker sem zvečer najbolj produktivna, se zbujam zgodaj. Imam dva pomerančka, ki imata svoj urnik in ob šestih zjutraj je treba na prvo potrebo. Pa tudi sicer mi je v glavnem škoda dneva, da bi ga kar prespala. Idealno jutro pa pri meni, če je le mogoče, vključuje zajtrk z dragim in meditacijo, tako da grem umirjeno v nov dan.«

Pa Vili? »Ljudje mislijo, da glasbeniki večino dnevov prespimo. A to v glavnem ne drži. Ko pridem z nastopa, sem še poln adrenalina. Tudi če grem spat ob treh zjutraj, se zbudim ob sedmih ali osmih. Med tednom pa se tudi jaz zbujam ob šestih, prvi v hiši, da lahko svoji dragi skuham kavo. Se pa včasih, ko je nastopov res veliko, rešujem s tako imenovanimi disko spanci, kratkimi siestami sredi dneva.« Pesem spremlja tudi videospot, ki sta ga Vili in Alya posnela v stanovanju v centru Ljubljane. Zgodba se vrti okoli sosedov, ki se motita s hrupom, na koncu pa le ugotovita, da se prav dobro ujameta in znata sobivati drug z drugim.