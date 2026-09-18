Vinko Šimek ponosen na vnukinjo, zmagala je na izboru World Top Model (FOTO)

Na velenjski Visti so pred kratkim okronali novo slovensko zmagovalko izbora World Top Model. Na dogodku, ki je združil modo, glasbo, lepoto in glamur, je med 17 finalistkami slavila 20-letna študentka prava iz Maribora Zoja Vernik Šimek. Njenega uspeha se je še posebej razveselil njen nono, znani štajerski humorist Vinko Šimek, ki se s soigralci pripravlja na novo sezono komičnih predstav Penziči, v preteklosti pa smo ga spremljali tudi na glasbenih odrih. Večinoma je nastopal z Alpskim kvintetom, kot legendarni Jaka Šraufciger pa je z Alfijem Nipičem zapel tudi pesem Ko toti Štajerc v Dravo pade.

Na Zojo je ponosen tudi njen oče Jernej.

»Res sem ponosen, saj je to že tretja generacija, ki gre po neki novi, a uspešni poti. Zoja je samostojna, razumna in vedno nasmejana. Še nikoli je nisem videl, da bi se razjezila ali o kom govorila negativno. Deluje povezovalno in ljubeče, kar je še posebej vidno, ko gre za njeni mlajši polsestri,« o vnukinji pravi Šimek. Rad se spominja tudi časa, ko mu je Zoja kot petletnica ustvarjala frizure in se ob tem neizmerno zabavala. »Očitno so bili to začetki njenega občutka za lepoto, styling in urejenost,« danes razmišlja. Kot dodaja, je bila Zoja od nekdaj lepotica, vendar ni nikoli silila v ospredje.

Res sem ponosen, saj je to že tretja generacija, ki gre po neki novi, a uspešni poti.

»Da gre na tekmovanje za World Top Model, je domačim povedala šele nekaj dni prej. Se mi je zdelo, da je šla tekmovat, ker je slučajno tisti dan imela čas in je že opravila vse izpite za vpis v tretji letnik študija prava,« pove njen nono. Šimek je prepričan, da bo vnukinja tudi po uspehu ostala trdno na tleh. »Prepričan sem, da ji slava ne bo stopila v glavo, da bo uspešno končala študij in da ne bo ostala samo ženska, ki v stilu nemega filma stopa po odru. Brez besed. Želim ji veliko sreče na vseh poteh življenja,« sklene.

Ekipa Penzičev se pripravlja na novo sezono.

Naziv World Top Model Slovenia 2026 Zoji odpira vrata v mednarodni modni svet. Že 5. decembra bo Slovenijo zastopala na svetovnem finalu v Milanu, kjer bo letos sodelovalo več kot 100 modelov s petih celin in številnih držav sveta.