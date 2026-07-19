Vinko Šimek z ganljivim zapisom razkril bolečo družinsko izgubo: Za vedno je zaspala Metka

Slovenski igralec, humorist in televizijski voditelj Vinko Šimek je z ganljivim zapisom na družbenem omrežju sporočil žalostno novico o smrti svoje sestre Metke. V čustveni objavi se je poslovil od svoje edine sestre, s katero ga je povezovala močna vez vse od otroštva, ter obudil številne dragocene spomine na skupno odraščanje, njeno ustvarjalnost in življenjsko vedrino.

V zapisu je opisal, kako je bila Metka izjemno nadarjena za risanje, pisala pa je tudi pesmi in mu občasno pomagala pri ustvarjanju ilustracij za njegove časopisne članke. Čeprav ni bila oseba, ki bi iskala pozornost javnosti, je bila po njegovih besedah pomemben del njegovega življenja in človek, ki je s svojim optimizmom, delavnostjo in toplino zaznamoval številne ljudi okoli sebe. Posebej je izpostavil njeno predanost sinu Mitji, ki ga je opisal kot sonce njenega življenja, ter njeno misel, da naj bližnji po njeni smrti ne jočejo, ampak se veselijo, da je bila del njihovih življenj.

Zapis Vinka Šimka objavljamo v celoti: »Čas se je ustavil in svet se je spremenil. Tako pravimo, ko odide od nas nam draga oseba. Danes je za vedno zaspala Metka, moja edina sestra in jaz njen edini brat. Nikoli ni bila v centru pozornosti ali v soju žarometov, je pa z menoj delila otroštvo in mladost. To je bil takrat najin srečen svet in želela sva si, da ne bi nikoli odrasla. Leta pa niso znala upočasniti korak. Je pa Metka znala zelo lepo risati. In to je vedel tudi Oton Polak, akademski slikar in učitelj risanja. Kmalu je ugotovil, da mi sestra riše risbe in zato je pri klicanju za oddajo risb vedno poklical namesto mojega imena Metkino ime. Ti pač ne boš nikoli slikar, zato bodi srečen, da imaš sestro, mi je rekel in mnogo let kasneje sva se še velikokrat smejala na ta dogodek. Sestra Metka je bila tudi moja občasna soustvarjalka, ki je risala slike k mojim časopisnim člankom. Tudi pesmi je pisala in jih namenjala izgubljenim dušam na tem planetu. Je pa bila vedno nasmejana in za solze je rekla, da so dežne kaplje, za katerimi vedno posije sonce. Bila je deloholik. Zase in za druge. Še posebej za svojega sina Mitjo, ki je bil v resnici sonce njenega življenja. Še nekaj mesecev nazaj je rekla, pa saj sem imela zanimivo življenje, zato ne jočite za menoj, ko me ne bo več, ampak bodite veseli, ker sem bila. Ko sonce življenja ugasne, se prižgejo zvezde spominov. In ti so večni. Počivaj v miru, moja velika sestra.«

Številni izrekli iskreno sožalje

Pod objavo so se zvrstili številni odzivi prijateljev, znancev in sledilcev. Tomo je zapisal: »Smrt pride vedno nepovabljena, prehitro. Vzame brez vprašanja, nam pa ostane globoka praznina in žalost. Pravijo, da čas celi rane, pa temu ni tako. Tisti, ki smo izgubili svojega dragega, to vemo. Ostanejo pa nam spomini na pokojnega in smo lahko veseli, da smo bili del tega! Vam in vsem njenim sožalje, nam pa v opomin, da smo tu le trenutek!« Matej in Tadeja mu sporočata: »Dragi Vinko, iskreno sožalje ob izgubi vaše sestre. Glede na zapisano je bila zagotovo ponosna na vas in srečna, da je imela takega brata. Verjameva, da ste bili velik del njenega mozaika, ki ga je imenovala zanimivo življenje. Dokler imamo spomine, naši najdražji živijo naprej.«

Sožalje je izrazil tudi Igor: »Gospod Vinko. Iskreno sožalje. Bila je res človek na mestu. Naj počiva v miru.« Ganljiv spomin pa je delila tudi Vesna: »V času korone sem jo imela možnost spoznati v živo. Skupaj sva bili v Splošni bolnišnici Maribor. Zanimiva gospa, preprosta, prijazna, vedno nasmejana. Tudi v hudih bolečinah je znala ohraniti nasmeh. Močna ženska in taka mi bo ostala v spominu. Po nekaj dneh v bolnišnici mi je rekla: 'Veš, jaz sem od Vinka Šimeka sestra.' Še danes hranim njeno vizitko, ki mi jo je dala ob mojem odhodu domov. Prostor je znala napolniti z lepo energijo, danes pa ga je ob tej novici napolnila velika žalost. Vam iskreno sožalje. Tebi, Metka, pa miren prehod in miren počitek.«

Tudi naše uredništvo Vinku Šimku, njegovi družini in vsem, ki žalujejo za Metko, izreka iskreno sožalje.