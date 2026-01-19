Vinska kraljica je osredotočena na povezavo med vinom in športom (FOTO)

Ker je Slovenija dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, s poslanstvom promocije slovenskih vin, vinogradništva in slovenskih vinorodnih dežel, v deželi na sončni strani Alp nedvomno potrebujemo vinsko kraljico. Ta povezuje tradicionalna in sodobna znanja o vinogradništvu, vinarstvu in vinu, širjenje vinske kulture in prepoznavnosti Slovenije kot ugledne vinorodne dežele, simbolizira in predstavlja raznovrstnost slovenskih vrhunskih vin treh vinorodnih dežel. Doma in v svetu razglaša bogato dediščino vinogradništva in vinarstva, ki se prenašata iz roda v rod ter se razvijata in izpopolnjujeta s sodobnimi znanji. Prepoznavnost institucije vinske kraljice Slovenije že od leta 1996 je odlična priložnost za promocijo slovenskega turizma ter njene bogate kulturne dediščine, povezane s pridelovanjem, negovanjem in kulturnim uživanjem vin, kulinariko, naravnih in kulturnih znamenitosti in običajev.

Če vmes ne bi odpadli dve izbiri, enkrat zaradi pravnega zapleta, drugič pa covida, bi letos imeli že 31., tako pa smo konec minulega tedna dobili 29. kraljico, ki bo vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino letos predstavljala na številnih dogodkih doma in v tujini. To je Nika Martinčič iz dolenjskega Šentjerneja, ki je krono prejela od Štajerke Nine Polanec iz okolice Maribora. Novo vinsko kraljico sta v Zdravilišču Radenci, pred kakšnimi 200 gosti, okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec institucije Vinska kraljica Slovenije (VKS), Janez Erjavec. Slednji je v nagovoru med drugim dejal, da je Slovenija geografsko majhna država, a z veliko vinsko dušo. V njej se zrcali globok odnos med človekom in zemljo, ki se ohranja skozi stoletja.

V restavraciji hotela Radin v Radencih se je zbralo okoli 200 gostov.

Na kronanju je bilo tudi 11 dosedanjih kraljic.

Velika strast Nika Martinčič, ki bo letos dopolnila 24 let, prihaja iz vinarsko-vinogradniške družine iz Šentjerneja. Vino jo spremlja od zibelke in je ena njenih večjih strasti v življenju. Po uspešno opravljeni maturi na Gimnaziji Želimlje je študij nadaljevala na fakulteti za šport, kjer je letos diplomirala, zdaj pa obiskuje prvi letnik magistrskega študija kineziologije na fakulteti za šport. Doma se preživljajo z vinarstvom, katerega tradicija sega že več kot sto let v preteklost. Kljub odhodu v Ljubljano je Nika povezanost z vinom ohranjala skozi različne vinske festivale in sejme, kjer je s tremi sestrami s ponosom stala ob strani mami in očetu ter pomagala pri promociji družinskih vin. Pred dvema letoma je zmagala na natečaju za 24. cvičkovo princeso. Leto potovanja po Sloveniji in EU ji je še utrdilo ljubezen do vina, predvsem pa do naše dežele in dela. V minulem letu se je lotila povezovanja vina in vadbe, sodelovala na natečaju za 29. VKS in zmagala.

»Čeprav mu okoliščine niso vedno naklonjene, vinogradniki in vinarji vztrajajo. Upamo, da bodo vztrajali še dolgo,« je dejal. Poudaril je, da so vinske kraljice nepogrešljiv člen pri vzgoji zmernih in ozaveščenih uživalcev vina in da je to poslanstvo odlično opravljala tudi Polančeva, ki je s svojo srčnostjo na najboljši možni način promovirala vino kot pijačo, združeno z mojstrstvom narave in znanjem ter ljubeznijo vinarjev. Za njeno predano in odlično opravljeno celoletno delo se ji je iskreno zahvalil in ji zaželel, naj ji tudi življenje brez krone ponudi kraljevsko prihodnost. Novi vinski kraljici pa je v imenu Pomurskega sejma in pokroviteljev ter vseh slovenskih vinarjev zaželel kar največ uspeha in dodal: »Naj bo letošnje mednarodno leto kmetic namenjeno tudi vsem vinogradnicam z vinsko kraljico na čelu.«

Vinogradništvo položeno v zibelko

Nika pogosto nazdravlja s svojo modro frankinjo.

Nika je dejala, da naziv prinaša tudi odgovornost. »Odgovornost do ljudi, ki s trdim delom, potrpežljivostjo in ljubeznijo do zemlje že stoletja soustvarjajo podobo slovenskega vinogradništva in vina,« je povedala in dodala, da bo njeno poslanstvo približati vino še širši množici ljudi, ne le kot pijačo, temveč kot živilo, ki obogati druženja in posebne priložnosti v našem življenju. Napovedala je, da si bo prizadevala za širjenje glasu o zmernem pitju in kulturnem uživanju vina, osredotočila se bo na povezavo med vinom in športom. »Na prvi pogled se morda zdita oddaljena, v resnici pa imata veliko skupnega. Tako šport kot vino temeljita na disciplini, vztrajnosti, spoštovanju pravil in poštenem odnosu do samega sebe. V športu šteje vsak trening, v vinogradništvu vsak dan v letu. Rezultat ni nikoli naključen.«

Vinogradništvo in vinarstvo je bilo njej in njenim trem sestram položeno v zibelko, za kar je staršem neskončno hvaležna, je dejala. Hvaležna jima je tudi za to, ker še nista obupala. Kljub nenehno spreminjajočim se razmeram v kmetijstvu še vedno pridelujeta grozdje in negujeta vino z ljubeznijo in predanostjo ter sta na to ponosna. Te vrednote sta z zgledom predala tudi svojim štirim hčeram, zato se bo še posebej potrudila, da bo dobra glasnica tega vsem, s katerimi se bo srečala. »Naj bo moj mandat prežet z odprtostjo, sodelovanjem in iskreno željo, da vino ostane tisto, kar je bilo vedno – simbol veselja, kulture, spoštovanja in skupnosti. Naj nas vino še naprej uči potrpežljivosti, zmernosti in veselja do življenja. Na zdravje – vinu, ljudem in zgodbam, ki jih skupaj pišemo in jih bomo letos še intenzivneje pisali,« je sklenila.

Nova kraljica s starši, tremi sestrami in glasbeniki

Kraljevska kočija in diploma

Novi kraljici je med prvimi novi čestital Jože Simončič, župan občine Šentjernej, generalne pokroviteljice VKS 2026. Jernej Martinčič, kraljičin oče in pokrovitelj vina 29. VKS 2026, je predstavil družinsko vinogradniško in vinarsko tradicijo ter kraljičino vino, frankinjo plus, modro frankinjo, vrhunsko rdeče suho vino ZGP, Dolenjska, letnik 2022. Ključe kraljevske kočije, nove ford kuge ST-Line 1.5 EcoBoost (186 KM), avtomatik, ki bo VKS 2026 prevažala po številnih popotovanjih v času njenega mandata, ji je predal Dušan Rajh, direktor podjetja Avto Rajh. Niki sta čestitala in ji zaželela uspešen mandat še dr. Jože Podgoršek, predsednik KGZ Slovenije, in Zdenka Ploj, izvršna direktorica Zdravilišča Radenci, gostitelja kronanja, Alojz Cedula, predsednik Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, ji je podelil častno diplomo. V svoje občestvo so Nino Polanec sprejele njene predhodnice in hkrati čestitale sveže okronani Niki Martinčič. Ta čast je pripadla njihovi predstavnici Maji Pečarič.

Za glasbo je poskrbel Kvintet Dori.

Za glasbeno spremljavo je poskrbel Kvintet Dori, za izbrano kulinariko je poskrbelo osebje Zdravilišča Radenci, ob njej se je iskrilo izbrano vino. Prireditev je povezoval Stane Kocutar, novinar in mestni viničar Maribora in skrbnik najstarejše trte na svetu.