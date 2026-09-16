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Poglejte, kaj je vinska kraljica Nika Martinčič počea med trtami(VIDEO)

Aktualna vinska kraljica Slovenije prihaja iz družine, v kateri je vinogradništvo način življenja že več generacij.
Vinska kraljica tam, kjer je najbolj doma. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
Vinska kraljica tam, kjer je najbolj doma. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 16. 9. 2026 | 16:22
 16. 9. 2026 | 16:22
3:02
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Zgodnja jutra, polni zaboji grozdja, prepotene majice in dolgi dnevi v vinogradu. Tako so zadnje tedne preživljali pri Vinogradništvu Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, od koder prihaja tudi letošnja, 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič.

Da trgatev ni samo garanje, ampak tudi eden tistih delov leta, ko se okoli vinograda nabere veliko dobrih ljudi in lepih trenutkov, so pokazali v 40 sekund dolgem videu, ki so ga objavili na Facebooku. Posnetek je sproščen in predvsem poln dobre volje, točno takšen, kot je očitno bila tudi letošnja trgatev. »Za nami so tedni zgodnjih juter, sonca, polnih vinogradov, nešteto zabojev grozdja, prepotenih majic … in predvsem ogromno smeha,« so ob posnetku zapisali Martinčičevi.

Nika Martinčič, vinska kraljica Slovenije 2026 FOTO: Blaž Kondža
Nika Martinčič, vinska kraljica Slovenije 2026 FOTO: Blaž Kondža

Posebej so se zahvalili trgačem, ki so jim pomagali spraviti letošnji pridelek pod streho. Kot so zapisali, so med trtami odmevale Brajde, Avsenikove skladbe in številni drugi hiti, zaradi dobre družbe pa so tudi ure dela minevale hitreje.

Svoje je opravila tudi ekipa v kleti, kamor je grozdje prihajalo sproti in kjer je že začela nastajati »prva zgodba letošnjega letnika«. Poskrbljeno pa je bilo tudi, da v vročih dneh nikomur ni zmanjkalo hladne pijače. »Ker brez tega bi bila trgatev precej bolj suha … in ne v dobrem vinskem smislu,« so se pošalili.

Z vinogradi je povezana že od otroštva

Martinčičevi imajo za sabo dolgo vinogradniško in trsničarsko tradicijo. Nika je že kot deklica pomagala v vinogradu, leta 2023 pa je postala 24. cvičkova princesa. Tudi sicer kron pri njih doma ne manjka: njen oče Jernej je bil leta 2018 kralj cvička, dedek Franc pa je prejel naziv ambasadorja cvička. Družina obdeluje več deset tisoč trt in sodi tudi med večje slovenske trsničarje. Danes 24-letna magistrska študentka kineziologije je najstarejša od štirih sester, pri delu na kmetiji pa sodeluje vsa družina.

Nika od januarja letos v vlogi vinske kraljice doma in v tujini predstavlja slovenske vinorodne dežele, vina, vinogradništvo in vinsko kulturo. Sama veliko govori tudi o tem, kako vinarstvo približati mlajšim in kako tradiciji dodati nove ideje. In prav najnovejši video je precej dober prikaz tega, o čemer govori: vinogradništvo ni le končni kozarec vina, temveč ljudje, delo in druženje, ki stojijo za njim. »Brez vseh vas ni nas. Zato – hvala! Hvala, letina 2026,« so po koncu trgatve zapisali pri Martinčičevih. Zdaj pa, kot so še hudomušno dodali, ostane le še eno vprašanje: »Se vidimo čim prej tudi v kleti, kajne?«

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