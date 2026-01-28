  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOBIOGRAFIJA

Violeta Tomić je pisanje primerjala z umiranjem

Nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić je predstavila avtobiografijo, v kateri piše o travmah iz otroštva.
Antropologinja Jerca Legan je prijateljici čestitala med prvimi.

Antropologinja Jerca Legan je prijateljici čestitala med prvimi.

Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.

Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.

Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.

Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.

Modna oblikovala Anna Paynich je prav tako podprla prijateljico, s katero imata veliko skupnih točk.

Modna oblikovala Anna Paynich je prav tako podprla prijateljico, s katero imata veliko skupnih točk.

Antropologinja Jerca Legan je prijateljici čestitala med prvimi.
Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.
Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.
Modna oblikovala Anna Paynich je prav tako podprla prijateljico, s katero imata veliko skupnih točk.
M. S.
 28. 1. 2026 | 05:13
2:21
A+A-

V Ljubljani je luč sveta ugledala avtobiografija Ubogaj mamo in ne pozabi očeta, v kateri nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić brez olepševanja razkrije svojo življenjsko pot, zaznamovano z nasiljem, zlorabami in dolgoletnim notranjim bojem. V delu, ki je izšlo pri KUD Agli, Tomićeva piše o otroštvu, alkoholu, nasilju, odnosu z materjo, nosečnosti, poklicu igralke in poznejšem okrevanju. »Kadar močno boli, posežemo po tabletah, delu, alkoholu ali drogi. Takrat bolečina popusti, a se vrne še močnejša. To ni rešitev,« zapiše avtorica. Po njenem je edina pot v tem, da bolečino prepoznamo, jo sprejmemo in si priznamo, da nismo slabi ljudje, tudi če so se nam zgodile slabe stvari.

Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pisanje knjige je opisala kot proces, ki je podoben umiranju. Spomnila se je prvih izkušenj z nasiljem že pri treh letih in priznala, da je dolga leta nosila masko močne ženske. Nikoli se ni hotela smehljati ali ugajati, saj je želela s tem odvrniti morebitne napadalce. »Da lahko poveš takšno zgodbo, moraš imeti zelo trdo kožo,« je dejala. Na predstavitvi je sodeloval tudi psiholog in terapevt Matic Munc, ki je pojasnil, da otroci zlorabe pogosto zadržijo zase zaradi strahu, krivde in potlačene jeze.

Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.
Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.

Tomićeva je svoje zatočišče našla v gledališču. Igra jo je prevzela že pri devetih letih in postala njeno pravo življenje. »Bila sem obsedena, in to me je rešilo,« je povedala. Opozorila je tudi, da se današnja generacija mladih bolj zaveda svojih pravic, medtem ko je njena poznala predvsem dolžnosti. Dotaknila se je tudi politike. Priznala je, da je bila ob vstopu vanjo naivna in da je s politično kariero več izgubila kot pridobila. Danes vodi zunajparlamentarno stranko Nič od tega, svojo izkušnjo pa razume kot še eno poglavje na poti osebnega preživetja. Knjiga, kot pravi, ni le izpoved, temveč opomin, da se tudi iz najtemnejših zgodb lahko rodi glas za druge. 

Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.
Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.
Modna oblikovala Anna Paynich je prav tako podprla prijateljico, s katero imata veliko skupnih točk.
Modna oblikovala Anna Paynich je prav tako podprla prijateljico, s katero imata veliko skupnih točk.

Več iz teme

Violeta Tomićavtobiografijaknjiganasilje
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Svet
PARNIK BO DOBIL SPOMENIK

Na Reki zbirajo donacije za spomenik ladji, ki je rešila 705 življenj s Titanika

Na njenem krovu je bila večina posadke Hrvatov. Tudi Reka hrani kanček spominov na usodno noč Titanika.
28. 1. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
GLOBE OD 150 DO 400 EVROV

V veljavi novi zakon! Višje globe za povzročanje hrupa, huliganstvo, beračenje

Velja zakon o varstvu javnega reda in miru.
28. 1. 2026 | 07:21
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKO JE PREKOLESARIL

Kolo za birmo je Alešu spremenilo življenje

Aleš Juvanc je prekolesaril že 100 držav na šestih celinah. Za takšne podvige je potrebnega veliko odrekanja.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 07:14
07:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako zakonca Novak kuhata danes: Vsaka generacija naj si sama nadeva svoje paprike

Novakovi vsak dan sedejo k skupnemu poznemu kosilu, včasih ga pripravijo že odrasli otroci; Valentina obožuje ješprenjevo in ajdovo kašo, Luka pašto s paradižnikovo omako.
Alenka Kociper28. 1. 2026 | 07:05
06:55
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZVEDENSKO MNENJE

Sojenje preobratov: ribniški župan Samo Pogorelc ni bil huje poškodovan

Tako izhaja iz novega izvedenskega mnenja na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 06:55
06:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Alenka Tetičković bo iskala moža

Energična igralka se bo znašla sredi zmešnjave čustev.
28. 1. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki