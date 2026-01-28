Violeta Tomić je pisanje primerjala z umiranjem

V Ljubljani je luč sveta ugledala avtobiografija Ubogaj mamo in ne pozabi očeta, v kateri nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić brez olepševanja razkrije svojo življenjsko pot, zaznamovano z nasiljem, zlorabami in dolgoletnim notranjim bojem. V delu, ki je izšlo pri KUD Agli, Tomićeva piše o otroštvu, alkoholu, nasilju, odnosu z materjo, nosečnosti, poklicu igralke in poznejšem okrevanju. »Kadar močno boli, posežemo po tabletah, delu, alkoholu ali drogi. Takrat bolečina popusti, a se vrne še močnejša. To ni rešitev,« zapiše avtorica. Po njenem je edina pot v tem, da bolečino prepoznamo, jo sprejmemo in si priznamo, da nismo slabi ljudje, tudi če so se nam zgodile slabe stvari.

Ubogaj mamo in ne pozabi očeta je naslov avtobiografije igralke in političarke Violete Tomić. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pisanje knjige je opisala kot proces, ki je podoben umiranju. Spomnila se je prvih izkušenj z nasiljem že pri treh letih in priznala, da je dolga leta nosila masko močne ženske. Nikoli se ni hotela smehljati ali ugajati, saj je želela s tem odvrniti morebitne napadalce. »Da lahko poveš takšno zgodbo, moraš imeti zelo trdo kožo,« je dejala. Na predstavitvi je sodeloval tudi psiholog in terapevt Matic Munc, ki je pojasnil, da otroci zlorabe pogosto zadržijo zase zaradi strahu, krivde in potlačene jeze.

Pogovor je moderirala antropologinja in aktivistka Sara Bajec, gost pa je bil psiholog, terapevt in pisatelj Matic Munc.

Tomićeva je svoje zatočišče našla v gledališču. Igra jo je prevzela že pri devetih letih in postala njeno pravo življenje. »Bila sem obsedena, in to me je rešilo,« je povedala. Opozorila je tudi, da se današnja generacija mladih bolj zaveda svojih pravic, medtem ko je njena poznala predvsem dolžnosti. Dotaknila se je tudi politike. Priznala je, da je bila ob vstopu vanjo naivna in da je s politično kariero več izgubila kot pridobila. Danes vodi zunajparlamentarno stranko Nič od tega, svojo izkušnjo pa razume kot še eno poglavje na poti osebnega preživetja. Knjiga, kot pravi, ni le izpoved, temveč opomin, da se tudi iz najtemnejših zgodb lahko rodi glas za druge.

Violetina zgodba je globoko pretresla tudi njeno dobro prijateljico in humanitarko Failo Pašić Bišić.