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NEPOZABNA ODPRAVA

Tanja Fajon se je oglasila iz tujine: »Izpolnila se mi je večletna želja« (FOTO)

Po vzponu na Kilimandžaro je političarka osvojila še svoj drugi najvišji vrh in nakazala, da podobnih podvigov še ni konec.
Tanja Fajon FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Tanja Fajon FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 23. 6. 2026 | 08:14
 23. 6. 2026 | 08:14
2:46
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Nekdanja zunanja ministrica in podpredsednica Golobove vlade Tanja Fajon je na družbenih omrežjih z javnostjo delila utrinke z zahtevnega visokogorskega potovanja v Himalajo. V zapisu je razkrila, da je skupaj s skupino sopotnikov doživela eno svojih največjih osebnih in športnih preizkušenj doslej. Fajonova je zapisala, da je imela »privilegij in veselje«, da je lahko z izjemnimi ljudmi raziskovala veličastno himalajsko gorovje, med drugim opravila tudi znameniti obhod svete gore Mount Kailash. Udeleženci odprave so več kot teden dni bivali in hodili na nadmorski višini okoli 4.500 metrov, kar predstavlja velik fizični in psihični izziv tudi za dobro pripravljene posameznike.

Vrhunec potovanja je bil vzpon na približno 5.650 metrov visok vrh. Kot je poudarila, se ji je s tem uresničila večletna želja, obenem pa verjame, da to ni njen zadnji tovrstni podvig. Po osvojitvi afriškega velikana, Mount Kilimanjaro, je bil to njen drugi najvišji doseženi vrh. V objavi je izpostavila tudi lepote Tibeta in Nepala ter zapisala, da je potovanje preseglo vsa njena pričakovanja. Ob tem je priznala, da življenje in gibanje na veliki nadmorski višini prinašata določene nevšečnosti, kot so zmanjšan apetit, mraz in druge običajne težave, povezane z redkejšim zrakom. Kljub temu je poudarila, da vse napore hitro zasenčijo izjemni razgledi, nepozabna doživetja in družba srčnih ljudi.

Mraz, višina in nepozabni razgledi

»Majhne težave na višini so nekaj običajnega, malo manj apetita, mraz, ampak vse to pozabiš, ko si dol, in ko si obdan s srčnimi ljudmi,« je zapisala. Dodala je še, da takšne izkušnje med udeleženci ustvarijo posebno vez, ki ostane za vse življenje. Ob koncu se je zahvalila članom odprave in zapis zaključila s preprostim, a pomenljivim sporočilom: »Hvala, ekipa.«

Kot je znano, Tanja Fajon na državnozborskih volitvah ni uspela osvojiti poslanskega mandata, prav tako pa v novi Janševi vladi ni prevzela ministrske funkcije. Pred njo je tako obdobje treh mesecev, v katerem bo morala sprejeti odločitev o nadaljevanju svoje poklicne poti.

V političnih krogih in javnosti se ob tem pojavljajo različne možnosti, med njimi tudi vrnitev v novinarske vode. Ena od omenjenih poti je ponovna zaposlitev na tretjem programu Radia Slovenija – programu Ars, kjer je Fajonova delala pred svojo evropsko politično kariero v Bruslju.

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