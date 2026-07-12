Vita Renko odpira vrata v Sedmo dimenzijo ljubezni

Mlada pevka in študentka glasbene pedagogike Vita Renko predstavlja novo skladbo Sedma dimenzija, čutno ljubezensko balado o brezmejni povezanosti, iskanju popolne sreče in pogumu slediti svojemu srcu. To je njena tretja studijska pesem, s katero na slovensko pop sceno prinaša svežino in zrelejši glasbeni izraz.

Idejo za zgodbo je prispeval avtor Matej Trstenjak, ki je ljubezensko pripoved popeljal onkraj zvezd in rimskih cest v skrivnostni svet popolne sreče in varnosti, kjer zazveni melodija zaljubljenih. Pod čutno besedilo se podpisujeta Matej Trstenjak in Igor Pirkovič, glasbo je ustvaril Gašper Kušar, ki je skupaj z Blažem Hribarjem poskrbel tudi za sodoben aranžma in avdioprodukcijo. Posebno toplino skladbi dodajajo violinske linije Tjaše Gorjanc, pesem pa je izšla pri glasbeni založbi Trstenjak. »Sedmo dimenzijo si lahko vsak predstavlja po svoje. Za nekoga simbolizira ljubezen, za drugega izpolnjene sanje, morda notranji mir,« pravi Vita Renko. Enako sporočilo nosi tudi videospot, v katerem pevka sledi skrivnostnim znamenjem, zapisanim v Morsejevi abecedi. Estetsko dovršen videospot je nastal pod taktirko Roka Breznika, ki je skupaj z Vito zasnoval tudi scenarij. Snemali so ga v pravljični kulisi Krajinskega parka Rački ribniki, v glavnih vlogah pa poleg Vite nastopata še igralca Urban Misson in Tara Oblak.