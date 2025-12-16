  • Delo d.o.o.
PO KONCERTU

Vlado Kreslin kliče na pomoč: išče prav poseben posnetek, ga imate?

Vlado Kreslin po razprodanem koncertu Senidah v Stožicah javno prosi oboževalce za pomoč, saj išče posnetek prve pesmi, ki sta jo skupaj zapela na odru.
Senidah in Vlado Kreslin sta tudi zaplesala. FOTO: Matic Kremzar
Senidah in Vlado Kreslin sta tudi zaplesala. FOTO: Matic Kremzar
N. Č.
 16. 12. 2025 | 19:54
1:48
A+A-

Vlado Kreslin je po velikem koncertu Senidah v Stožicah naredil nekaj, česar od takšne glasbene legende ne vidiš vsak dan: javno je prosil sledilce za pomoč. Išče namreč posnetek prve pesmi, ki sta jo v soboto na odru odpela skupaj. Gre za skladbo Povej mi. »Če ima kdo posnetek prvega komada, ki sva ga odpela s Senidah – Povej mi –, zelo bom hvaležen, če mi ga pošlje prek WeTransferja na: zalozba@kreslin.com,« je zapisal. Posnetek se, kot kaže, še vedno išče. Sledilci mu odgovarjajo, da so ga nekje že zasledili, potem pa ga niso več našli.

Senidah je ta konec tedna prvič nastopila v Stožicah in pripravila velik glasbeno-plesni šov. Na odru so se ji kot gostje pridružili tudi Vlado Kreslin, Magnifico in srbski raper Coby. S Kreslinom sta zapela tudi Tisoč let, njun nastop pa je bil za mnoge eden najbolj čustvenih trenutkov večera. Še prej pa sta skupaj izvedla tudi Povej mi in prav ta pesem je zdaj tista, ki jo Kreslin želi dobiti v roke.

Posnetki krožijo

Čeprav se na spletu pojavljajo posnetki s koncerta, je videti, da je prav Povej mi tisti košček večera, ki je mnogim ušel  ali pa je iz objav hitro izginil. S to pesmijo sta sicer nastopila že leta 2019, takratni posnetek je mogoče najti na YouTubu, novejšega iz Stožic pa očitno še vedno iščejo. Se bo našel v telefonu koga iz občinstva? Če ga imate, zdaj veste, kam ga poslati.

