Voditeljica Nevenka razkrila svoj največji strah – in presenetila vse (VIDEO)

Nevenka Stepan – Neva je ena najbolj prepoznavnih slovenskih radijskih voditeljic in medijskih osebnosti, znana po svoji nalezljivi energiji, sproščenem pristopu in izjemnem smislu za humor. Poleg radijskih valov se Neva preizkuša tudi na televiziji, kjer sodeluje v različnih oddajah in prinaša svojo edinstveno kombinacijo humorja, topline in pristne medijske prisotnosti. Neva ni le medijska osebnost; znana je tudi po svoji ustvarjalnosti, strasti do kulinarike in odprtosti za nove izkušnje, zaradi česar je idealna gostiteljica v oddajah, ki združujejo zabavo, humor in kulinariko. Njena energija in sproščenost omogočata, da se gostje ob njej počutijo udobno, obenem pa ustvarja zabavno in prijetno vzdušje tako v studiu kot pred kamero.

V nocojšnji oddaji Riba, raca, rak bo Neva goste popeljala na kulinarično potovanje po Dolenjski in jih razvajala z balkansko pojedino. A poleg kulinaričnega popotovanja bo Neva razkrila tudi nekaj povsem nepričakovanega – svoj nenavadni strah pred kokošmi. »Vem, da je smešno, ampak res je tako,« je priznala. Kot je pojasnila, njen strah izvira iz otroštva: »Mislim, da me je kot majhno napadla kokoš ali petelin, od takrat se jih bojim. Zdijo se mi zelo nepredvidljive in ne najbolj prijazne živali.«

S tem se zanimiva zgodba Neve še ni končala. Povedala je, da je včasih morala prositi soseda, naj zapre kokoši, da je sploh lahko odšla v službo. Več o tem je mogoče videti v zgornjem videu. Kljub svojemu strahu bo Neva pogumno vodila oddajo, svoje goste razvajala z okusno balkansko hrano, vse skupaj pa popestrila še s kvizom, ki ga vodi David »Ugankar«, in zaključila z zabavnim plesom v krogu. Kako visoko oceno bo Neva prejela za večerjo, pa bo razvidno v nocojšnji oddaji Riba, raca, rak.

